Hidroelectrica demarează cea mai mare instalație de stocare în baterii din portofoliul său la Porțile de Fier II. Care e valoarea și durata investiției

Instalația de stocare în baterii de la PF II urmează să aibă 64 MW putere instalată și 434,76 MWh capacitate de stocare, potrivit mesajului publicat de Bogdan Badea pe contul de LinkedIn.

Informația a fost confirmată și detaliată într-un comunicat transmis la scurt timp după mesajul lui Bogdan Badea de conducerea companiei pe platforma Bursei de Valori București (BVB).

„Am atribuit contractul pentru realizarea instalației de stocare cu baterii de la C.H.E. Porțile de Fier II: 64 MW putere instalată, 434,76 MWh capacitate de stocare și o investiție de 296,8 milioane lei, după finalizarea procedurilor specifice achiziției publice, inclusiv a perioadei de contestații”, a transmis actualul director de investiții al Hidroelectrica, fost director general interimar al companiei controlate de stat, prin Ministerul Energiei.

Potrivit contractului, durata proiectului este de cel mult 15 luni.

„Le mulțumesc colegilor din Investiții și tuturor echipelor care au lucrat la proiect pentru a-l aduce în stadiul de astăzi. Proiectul a fost demarat de Hidroelectrica în anul 2025 și știu foarte bine câtă muncă este în spatele unei astfel de atribuiri și cât efort am depus împreună în această perioadă pentru a accelera investițiile importante ale companiei”, a spus Bogdan Badea.

Oficialul a mulțumit în mod deosebit Ministerului Energiei atât pentru buna colaborare, cât și pentru sprijin, care s-a materializat prin obținerea a 10 milioane de euro fonduri nerambursabile din fondul de dezvoltare pentru punerea în operă a acestui proiect.

Bogdan Badea a subliniat că, deși caietul de sarcini prevedea o capacitate minimă de stocare de 256 MWh, iar în urma procedurii de achiziție publică Hidroelectrica va beneficia de o instalație de 434,76 MWh – cu cca. 70 % mai mult decât cerința minimă, conform ofertei câștigătoare, a Synergy Construct.

„Dincolo de cifre, proiectul confirmă eforturile de hibridizare a portofoliului și schimbă felul în care putem valorifica energia produsă de Hidroelectrica. Vom putea stoca energia și o vom putea utiliza atunci când sistemul are mai multă nevoie de ea, optimizând producția pe parcursul celor 24 de ore și adăugând mai multă flexibilitate portofoliului nostru. În plus, un beneficiu foarte important îl reprezintă impactul pozitiv al investiției asupra exploatării agregatelor de la Porțile de Fier, bateriile urmând a fi utilizate și în echilibarare, micșorând gradul de uzură, respectiv necesitatea de mentenanță pentru hidro-utilaje.Este un proiect care arată direcția în care vrem să ducem investițiile Hidroelectrica: mai repede din documentații în șantier și din proiecte în capacități reale”, a transmis Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica.

„Hidroelectrica accelerează tranziția către un sistem energetic flexibil”

În comunicatul pubkicat la BVB, Hidroelectrica anunță că își consolidează strategia de dezvoltare prin investiții în tehnologii care susțîn eficientă, flexibilitatea și reziliența sistemului energetic. Astfel, compania a atribuit contractul „Instalație de stocare cu baterii de acumulatori la C.H.E. Porțile de Fier ÎI” ofertantului Synergy Construct, care va colabora cu următorii subcontractanți/terți: Kseo Enerji Anonim Sirketi, Professional Land Survey, Zoork, Tripol Sistem Construct, Inemko Insaat Elektrik Telekominikasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Rogotehnic, că urmare a parcurgerii tuturor pașilor procedurali de achiziție publică.

Proiectul BESS Porțile de Fier II, o investiție cu o valoare contractată de 296,8 milioane lei, va avea o putere instalată de 64 MW și o capacitate de stocare de 434,76 MWh, devenind cea mai mare capacitate de stocare în baterii din portofoliul Hidroelectrica.

Potrivit conducerii companiei, investiția marchează o etapă importantă în evoluția companiei către un model energetic în care producția de energie regenerabilă este completată de capacitatea de a stoca, gestiona și utiliza energia în funcție de dinamică sistemului și de necesarul de consum.

„Pentru Hidroelectrica, tranziția energetică înseamnă mai mult decât dezvoltarea de noi capacități de producție. Înseamnă să construim infrastructură care ne permite să valorificăm eficient energia regenerabilă și să răspundem flexibil nevoilor Sistemului Electroenergetic Național. Proiectul BESS Porțile de Fier ÎI este un pas strategic în această direcție și confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în tehnologiile care vor defini energia de mâine”, a declarat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica.

Capacitățile de stocare vor permite optimizarea profilului de producție pe parcursul celor 24 de ore, deplasarea energiei către intervalele cu valoare mai ridicată și creșterea flexibilității întregului portofoliu.

„Strategia noastră nu urmărește doar adăugarea de noi capacități de producție, ci construirea unui portofoliu echilibrat, flexibil și rezilient. Capacitățile de stocare ne oferă posibilitatea de a optimiza profilul de producție pe parcursul celor 24 de ore, de a deplasa energia către intervalele cu valoare ridicată și de a răspunde mai bine condițiilor hidrologice și de piață. În acest fel, construim premisele unei profitabilități durabile și ale unei dezvoltări sustenabile a companiei”, a declarat Iulius-Dan Plaveti.

Pentru Hidroelectrica, stocarea energiei completează în mod natural expertiză acumulată în exploatarea resurselor hidroenergetice. Dacă apă oferă companiei capacitatea de a produce energie regenerabilă, tehnologia bateriilor adaugă o nouă dimensiune acestei capacități: energia poate fi păstrată pentru momentul în care sistemul are cea mai mare nevoie de ea.

Proiectul beneficiază de o finanțare de 43,4 milioane lei prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul programului „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)”, derulat de Ministerul Energiei.

Prin atragerea acestei finanțări și realizarea investiției, Hidroelectrica contribuie la dezvoltarea infrastructurii energetice moderne a României și la crearea premiselor pentru o utilizare mai eficientă a energiei regenerabile, aratp oficialii companiei.

„O companie energetică modernă trebuie să privească dincolo de producția de energie și să dezvolte întregul lanț de valoare – producție, flexibilitate, stocare și integrare în sistem. Investiția de la Porțile de Fier ÎI este expresia acestei viziuni și reprezintă un pas important în transformarea Hidroelectrica într-un portofoliu energetic flexibil și rezilient”, a precizat Iulius-Dan Plaveti.

Dezvoltarea proiectului BESS Porțile de Fier ÎI se înscrie în direcția strategică a Hidroelectrica de modernizare și diversificare a infrastructurii energetice și de adaptare la noile condiții ale pieței.