G4Media: De ce importurile masive de tehnică militară lasă Armata Română vulnerabilă într-un scenariu de izolare, pe care l-a trăit în trecut

„Este primul satelit de securitate cibernetică care abordează domeniul securității cibernetice la Agenția Spațială Europeană, deci este un lucru de noutate. Este un satelit mic, să spunem, cât o cutie de pantofi. Vorbim de 30 de centimetri pe 10 pe 10 în varianta fără panouri solare detașate”, a declarat Cristian Chițu, directorul departamentului spațial al GMV România, la podcastul „Frontier Defense” (Ep. 16), găzduit de G4Media.

Acesta este un satelit pentru demonstrarea tehnologiilor pe orbită. Este necesar ca experimentele și testele să fie făcute în spațiu deoarece acolo există mai mulți factori care trebuie luați în considerare, și anume comunicarea dintre zona de stații de la sol și satelit. Aceasta este o legătură radio care poate fi penetrată și care poate fi atacată prin diverse metode de către actori rău intenționați.

De asemenea, există, potrivit lui Chițu, interferențe pe orbită. „Există tot felul de noi pericole care în ultima perioadă au atins și zona aceasta, ultimul strat, și anume cel spațial”, a precizat reprezentantul GMV.

Totodată, prin acest satelit, Agenția Spațială Europeană își propune să testeze tehnologiile viitoare care vor fi instalate la bordul sateliților europeni. „Asta este ceea ce ni s-a cerut, să punem pe orbită un satelit pe care Agenția Spațială Europeană să-l poată folosi ca un laborator de testare a diverselor tehnologii și algoritmi, software, idei care ar putea fi mai departe puse la bordul viitorilor sateliți”, a adăugat Cristian Chițu.

Cum a contribuit echipa GMV Romania la acest proiect

GMV România a gestionat managementul de proiect și ingineria de sistem pentru vehiculul spațial, ocupându-se direct de integrarea componentelor software pe cele hardware, conform declarațiilor reprezentantului companiei, Cristian Chițu.

Echipa din România a dezvoltat o parte semnificativă din pachetul software al vehiculului, inclusiv arhitectura Software Defined Radio, care permite reconfigurarea completă a satelitului direct prin software. În premieră pentru echipă, GMV România a gestionat și achiziția serviciilor de lansare la bordul unei rachete SpaceX, o etapă predominant administrativă.

„Și, probabil, o premieră pentru noi… am cumpărat lansarea, ne-am ocupat inclusiv de problematica asta, care, să spunem, nu este neapărat o problematică tehnică, ci una mai mult administrativă”, a mai spus Chițu.

În prezent, compania coordonează supervizarea operațiunilor și calificarea satelitului la centrul spațial al Agenției Spațiale Europene din Redu, Belgia.

Componenta hardware propriu-zisă a fost furnizată de compania soră Alén Space, membră a aceluiași grup, în timp ce echipa GMV din Spania a livrat software-ul pentru stația de la sol și oferă suport operațional bazat pe o experiență de 40 de ani în domeniu.

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