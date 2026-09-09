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Un fost ministru de Finanțe spune că așteaptă să fie sunat pentru a accepta funcția de premier

Eugen Teodorovici, fost ministru PSD al Finanțelor, spune că așteaptă să primească un apel prin care i s-ar oferi funcția de premier, despre care spune că ar accepta-o. Social-democratul a mai precizat că sunt în acest moment discuții despre o posibilă desemnare a sa.
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Coralia Frigea
09 sept. 2026, 22:38, Politic
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Eugen Teodorovici, fost ministru PSD al Finanțelor în guvernele Ponta și Dăncilă, a declarat la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, „Subiectul Zilei” de la Gândul, că i s-ar fi adus la cunoștință faptul că numele său ar fi în discuțiile legate de cine va ocupa fotoliul de premier în viitorul Guvern.

„Eu aștept fapte. Că discuțiile au fost multe și în cariera mea profesională să știți că au fost de-a lungul timpului discuții multe. În multe posturi și de Comisar European și de Curtea de Conturi Europeană la care am mai spus-o, am renunțat. Că așa am crezut că e bine să rămâi acasă să tragi pentru țară”, a declarat fostul ministru.

Teodorovici: Telefon. Decret prezidențial. Teodor Eugen Orlando este premierul desemnat

Social-democratul susține că, în cazul în care ar fi desemnat să preia funcția de premier, acesta nu ar sta pe gânduri și s-ar apuca să își strângă o majoritate, majoritate pe care susține că o va aduna fără dificultăți.

„Acum, dacă vor să aibă ceea ce am spus în realitate au o singură. Telefon? Decret? Prezidențial? Teodor Eugen Orlando este premierul desemnat. Și gândiți-vă că fac majoritate mult peste cele 233 de voturi și ce am spus acum, mult peste se va împlini”, a mai declarat Eugen Teodorovici.

Cu toate acestea, cei nominalizați anterior pentru funcția de premier nu au mai reușit deloc să strângă o majoritate. Nicușor Dan i-a numit până acum pe Eugen Tomac, consilier prezidențial în actuala administrație, dar care nu a mai ajuns la votul Parlamentului, și pe Adrian Veștea, un fost lider din PNL, care a picat la votul de investire. De la Palatul Cotroceni se așteaptă un al treilea nume de premier, care să înceapă să își adune o majoritate parlamentară.

Eugen Teodorovici nu ar fi primul fost ministru al Finanțelor vehiculat pentru conducerea executivului. Alexandru Nazare, ministru interimar de Finanțe în guvernul Bolojan, ar fi fost și el printre opțiunile președintelui.

Emisiunea integrală poate fi urmărită: AICI.

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