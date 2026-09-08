Luca Niculescu, fost jurnalist devenit ambasador și apoi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, se află printre numele luate în calcul de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Profilul său este neobișnuit pentru Palatul Victoria: nu are în spate un partid și nici experiență în politica internă, dar are peste două decenii de presă, șase ani la conducerea Ambasadei României la Paris și, din 2022, coordonează unul dintre cele mai complicate proiecte administrative ale României – aderarea la OCDE.

Numele lui Luca Niculescu a revenit în centrul discuțiilor privind viitorul Guvern, după luni de blocaj politic. Fostul ambasador la Paris ar fi chiar unul dintre favoriții președintelui Nicușor Dan, șeful statului căutând însă înaintea unei eventuale desemnări garanția că un nou Executiv poate strânge o majoritate confortabilă în Parlament.

De la jurnalism la Palatul Victoria

Luca Niculescu are 55 de ani. S-a născut la București, pe 25 aprilie 1971, a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București în 1995 și a urmat un master în Jurnalism European la Strasbourg.

Cariera sa profesională a început însă înainte de terminarea facultății. În 1992 a ajuns la Radio Delta, devenit ulterior RFI România, iar din anul 2000 a fost redactor-șef al RFI România. Într-un interviu acordat în perioada în care conducea redacția, Niculescu povestea că intrase în radio ca student practicant și parcursese apoi toate etapele meseriei: reporter, redactor și realizator de emisiuni.

A devenit una dintre vocile cunoscute ale jurnalismului de politică externă din România. A realizat emisiuni la Money Channel și TVR, iar la Digi24 a moderat „Imparțial” și „Pașaport diplomatic”. În paralel, a fost corespondent în România pentru mai multe instituții media franceze, între care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération.

În 2010 a primit distincția „Jurnalistul European al Anului”, acordată de Institutul European din România.

Iohannis l-a trimis ambasador la Paris în 2016

Schimbarea majoră de carieră a venit la sfârșitul lui 2015, când președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pentru postul de ambasador al României în Franța.

Niculescu a preluat misiunea în 2016 și a rămas la Paris până în 2022. A fost acreditat și în Monaco și Andorra și a reprezentat România în relația cu instituțiile internaționale de la Paris, inclusiv cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. Între 2019 și 2022 a condus și Grupul Ambasadorilor Francofoni din Franța.

Mandatul său a coincis cu o perioadă de apropiere politică între București și Paris și cu președinția lui Emmanuel Macron. Înainte ca Macron să ajungă la Élysée, Ambasada României a găzduit chiar o întâlnire a acestuia cu ambasadorii statelor UE.

După alegerea lui Macron, Niculescu descria rezultatul drept victoria deschiderii în fața protecționismului și formula una dintre declarațiile sale politice cele mai relevante pentru modul în care privește Europa:

„Alegerea se face între izolare și deschidere”, afirma el în 2017, într-o analiză asupra transformărilor politice europene.

„Diplomația, ca și jurnalismul, este un sport de contact”

Niculescu a explicat într-un interviu din 2021 și felul în care vede meseria de diplomat, folosind o formulare care poate căpăta o altă semnificație dacă va ajunge premier:

„Diplomația, ca și jurnalismul, este un sport de contact.”

Explicația sa era că relațiile nu se construiesc exclusiv din birou: trebuie să cunoști oameni și să te întâlnești cu ei.

Într-un alt interviu, acordat la începutul mandatului de ambasador, făcea o distincție între cele două profesii: jurnalistul învață să vorbească, în timp ce ambasadorul trebuie să învețe și când să tacă.

Omul pus să ducă România în OCDE

După încheierea mandatului la Paris, în 2022, Niculescu s-a întors în administrația centrală. A fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Aderarea la OCDE nu presupune doar negocieri externe. România trebuie să treacă evaluări în domenii precum administrația publică, fiscalitatea, investițiile, mediul, guvernanța corporativă, agricultura sau sănătatea. Rolul lui Niculescu l-a obligat astfel să lucreze cu numeroase ministere și instituții și să împingă modificări de politici publice cerute de organizație.

În mai 2026, Niculescu anunța că România închisese 24 dintre cele 25 de comitete necesare și se afla pe primul loc între cele opt state care au început procese de aderare în 2022 și 2023.

Tot atunci făcea o afirmație rară într-un discurs public românesc despre aparatul de stat:

„În ciuda provocărilor politice, există oameni în administrația publică care își fac treaba”, spunea Niculescu.

„Sunt condamnat să fiu optimist”

Un alt discurs care spune ceva despre stilul său a venit în septembrie 2025, când vorbea despre obiectivul aderării la OCDE.

Niculescu spunea că este „condamnat să fiu optimist” și că misiunea sa este să prezinte partenerilor externi imaginea unei Românii funcționale, orientate spre viitor și capabile să respecte standardele economiilor dezvoltate.

În aceeași intervenție a făcut și o mărturisire mai puțin obișnuită pentru un fost jurnalist de televiziune: după revenirea de la Paris și-a scos televizorul din casă pentru a nu mai urmări televiziunile de știri și pentru a se putea concentra asupra proiectului OCDE.

Despre organizație, Niculescu a încercat să explice public beneficiul într-o formulă simplă: dacă NATO înseamnă în primul rând securitate, iar Uniunea Europeană prosperitate, OCDE aduce României în special credibilitate și reputație economică, ceea ce poate atrage investiții mai bune.

A mai fost propus într-un guvern chiar în această vară

Numele lui Luca Niculescu nu apare pentru prima dată într-o formulă guvernamentală.

În iunie 2026, premierul desemnat Eugen Tomac l-a inclus în echipa sa drept propunere pentru funcția de ministru de Externe. Cabinetul Tomac nu a ajuns însă să preia guvernarea.

Relația foarte bună cu Franța este un alt element important al CV-ului său. Niculescu a primit în 2023 Legiunea de Onoare în grad de Comandor, conferită de președintele Republicii Franceze. De asemenea, a primit Ordinul Artelor și Literelor în grad de Comandor și Crucea Regală a României.