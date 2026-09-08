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În ce condiții votează PNL și USR viitorul Guvern. Ionel Bogdan: Nu am fost de acord cu o rotativă. O variantă de guvern PSD nu poate fi votată

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, spune că rotativa la guvernare este soluția care ar scoate executivul din criză, chiar dacă el personal nu a fost de acord cu aceasta. Liberalul mai susține că partidul din care face parte nu va vota, sub nici o formă, un guvern PSD monocolor.
În ce condiții votează PNL și USR viitorul Guvern. Ionel Bogdan: Nu am fost de acord cu o rotativă. O variantă de guvern PSD nu poate fi votată
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Coralia Frigea
08 sept. 2026, 18:19, Politic
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Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, spune că dreapta vrea rotativa guvernamentală, în contextul prelungirii interimatului la Palatul Victoria. Liberalul a declarat marți, într-o conferință de presă comună cu USR, că exclud varianta în care ar vota un guvern PSD monocolor.

„Personal nu sunt de acord cu o rotativă sau nu am fost de acord cu o rotativă, dar este singura variantă care ar putea debloca într-o formă sau alta situația politică. O variantă de proxi PSD sau o variantă de guvern PSD nu poate fi votată de către noi după ce s-a întâmplat în această perioadă”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL. 

PNL și USR își analizează opțiunile

Cele mai recente calcule politice arată că un guvern condus de un tehnocrat cu miniștrii PSD ar avea cele mai mari șanse de reușită în Parlament, însă Ionel Bogdan spune că partidele de dreapta nu vor vota un guvern monocolor PSD, care să stea doi ani și jumătate la Palatul Victoria.

„Așteptăm ca domnul președinte să nominalizeze un candidat de premier sau să invite partidele din nou la consultări astfel încât să ne întoarcem în partidele noastre și să rediscutăm variantele pe care le avem. Dacă nu se ajunge la un numitor comun, dacă nu avem votat un premier, dacă nu avem investit un guvern, atunci singura soluție va fi să mergem spre alegerile anticipate”, a declarat liberalul.

Alegerile anticipate, soluția PNL

Astfel, liberalul a propus alegerile anticipate, în cazul în care nici următoarea propunere a președintelui nu se concretizează într-un executiv cu puteri depline. Ionel Bogdan explică că șansele sunt ridicate ca o reașezare parlamentară să creeze o nouă majoritate care să susțină un Guvern.

„Nu putem exclude această variantă. Chiar dacă nu a fost utilizată în România până în acest moment după 1990, asta nu înseamnă că ea nu poate fi o procedură valabilă. Până la urmă, dacă parlamentul, partidele, nu reușesc să ajungă la un numitor comun, singura soluție este ca cetățenii acestei țări să acorde votul pentru partidele în care cred și să se formeze noi majorități după alegerile”, a concluzionat Ionel Bogdan.

Președintele este așteptat să facă o nouă nominalizare, în cursul acestei săptămâni, iar surse politice spun că ar fi vorba despre unul dintre consilierii săi prezidențiali.

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