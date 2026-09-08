Subiectul a fost discutat în timpul unui interviu acordat proiectului online „Sama Menshova”. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a menționat alegerile anulate din România în timp ce vorbea despre un presupus interes al europenilor pentru alegerile din Rusia.

„În prima etapă, totul a fost absolut curat, niciunul dintre observatori nu a observat nimic în neregulă, iar câștigătorul a fost un om care a pledat nu pentru respectarea orbească a ordinelor de la Bruxelles, ci pentru articularea intereselor naționale ale României. Chiar dacă nu exista nimic de reținut, a fost pur și simplu «scos din cursă» și asta a fost tot”, a spus Serghei Lavrov potrivit unei transcrieri realizate de TASS.

Șeful diplomației ruse face acuzații la adresa UE

Șeful diplomației ruse i-a acuzat pe liderii UE că pregătesc observatori speciali care „vor monitoriza în secret” alegerile din Duma de Stat a Rusiei.

„Primim în prezent informații că Uniunea Europeană începe să instruiască niște observatori speciali care vor monitoriza în secret modul în care se desfășoară alegerile noastre”, a spus diplomatul rus care s-a referit și la alegerile din 2004 din Ucraina.

Alegerile pentru pozițiile de deputați din Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie 2026.

Șeful diplomației ruse s-a mai referit la Călin Georgescu

Serghei Lavrov nu este la prima referire despre Călin Georgescu și România. În martie 2025, în cadrul unui interviu acordat unei televiziuni ruse, el a spus că judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) l-ar fi absolvit pe Călin Georgescu de „orice vină”. De fapt, CCR anulase procesul electoral în care era implicat candidatul Georgescu.

Scopul declarațiilor este de a prezenta România ca pe un stat controlat din exterior, unde democrația ar fi suspendată atunci când câștigă candidați cu viziuni naționaliste sau favorabile unei cooperări cu Moscova.

În replică, Ministerul Afacerilor Externe din România și liderii politici de la București au catalogat în mod repetat afirmațiile Moscovei drept dezinformări menite să destabilizeze încrederea în instituțiile statului.