Nicușor Dan cere Parlamentului să aprobe trimiterea a 20 de militari români în Franța și Marea Britanie, în sprijinul Ucrainei

Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe participarea a până la 20 de militari români, personal de stat major, la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia.

Comandamentul are caracter rotațional și este dislocat, prin alternanță, în Franța și Marea Britanie.

Potrivit Monitorului Apărării, birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis marți ca solicitarea să fie transmisă Comisiilor de apărare, urmând să ajungă ulterior pe ordinea de zi a plenului comun.

Potrivit documentului transmis Parlamentului, militarii români ar putea contribui la activități de planificare strategică, operații curente, securitate și apărare cibernetică.

„Agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a condus, în plan regional, la deteriorarea semnificativă a mediului de securitate european, determinând plasarea statelor din regiunea Mării Negre, inclusiv a României, într-o zonă de insecuritate persistentă. În acest context, s-a constituit „Coalition of the Willing – Coaliţia de Voinţă pentru Ucraina”, cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei, structură cu caracter rotaţional, dislocată, prin alternanţă, în Franţa şi Marea Britanie”, se arată în document.

Rolul comandamentului este de a asigura planificarea la nivel strategic și de a coordona acțiunile stabilite în cadrul Coaliției de Voință.

„Planificarea în cadrul Comandamentului se desfăşoară la nivel strategic, este direcţionată către îndeplinirea obiectivelor strategice ale Coaliţiei de Voinţă şi urmăreşte realizarea acţiunilor, cu utilizarea cât mai eficientă a resurselor la dispoziţie”, precizează Nicușor Dan în solicitarea transmisă Parlamentului.

„Armata României poate contribui cu personal de stat major la Comandament şi structurile de comandă şi control subordonate acestuia, în domenii critice precum planificarea strategică, operaţii curente, securitate şi apărare cibernetică. Participarea Armatei României la acest demers ar contribui la creşterea vizibilităţii, la proiectarea intereselor noastre naţionale şi ar demonstra o atitudine proactivă, precum şi continuitate în raporturile cu partenerii strategici”, mai scrie în cererea președintelui.

El spune că „această contribuţie s-ar alinia cu angajamentele naţionale care vizează promovarea stabilităţii şi a securităţii în vecinătatea României, precum şi promovarea profilului României ca actor strategic”.

Militarii români nu vor fi trimiși să lupte în Ucraina

Un aspect important menționat în solicitarea transmisă Parlamentului este că participarea României la procesul de planificare nu presupune trimiterea de trupe combatante pe teritoriul Ucrainei.

„Naţiunile cadru au subliniat că participarea, la acest moment, în procesul de planificare nu implică şi obligaţia de a disloca capabilităţi pe teritoriul Ucrainei şi că viitoarele potenţiale contribuţii vor fi supuse restricţiilor şi aprobărilor naţionale”, se arată în document.

„Drept urmare, în acord cu poziţia constantă a României faţă de conflictul din Ucraina, statutul României în cadrul UE, poziţia geografică a ţării noastre şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armatelor străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă adresez rugămintea de a încuviinţa participarea Armatei României, începând cu trimestrul II/2026, cu până la 20 de militari, personal de stat major, în cadrul Comandamentului operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi în structurile de comandă şi control subordonate acestuia”, se arată în cererea adresată Parlamentului.