Perturbări majore pe aeroporturile din Marea Britanie. Zboruri blocate în întreaga țară

Traficul aerian britanic este serios afectat marți după-amiază, probleme fiind raportate pe aeroporturi din mai multe regiuni ale țării. Pe lângă Heathrow și Gatwick, sunt afectate London City, Manchester, Stansted, East Midlands, Birmingham, Belfast City, Aberdeen, Glasgow și Southampton. Întârzieri sunt raportate și la Luton, Edinburgh și Cardiff.

Defecțiunea s-a produs la echipamentele centrului NATS, compania britanică de control al traficului aerian, din Swanwick, în apropiere de Southampton, potrivit The Telegraph.

Cauza defecțiunii, deocamdată necunoscută

Problema, descrisă drept o defecțiune de „procesare a datelor”, a apărut la scurt timp după ora 13.00, ora locală, potrivit mai multor surse citate de publicația britanică. NATS a confirmat existența unei „probleme tehnice”, dar nu a precizat ce echipament s-a defectat și nici cauza incidentului.

„Investigăm o problemă tehnică ce provoacă unele perturbări ale plecărilor. Inginerii noștri sunt la fața locului și vom furniza o actualizare cât mai curând posibil”, a transmis compania britanică.

Serviciul britanic de control al traficului aerian și-a cerut scuze pentru întârzieri și le-a recomandat pasagerilor să verifice situația curselor direct la operatorii aerieni.

Probleme pe aeroporturi din întreaga Marea Britanie

La Manchester, reprezentanții aeroportului au confirmat că operațiunile sunt afectate direct și se așteaptă ca problemele să continue pe parcursul zilei de marți. Deocamdată, sunt anticipate în principal întârzieri, nu anulări ale curselor.

Perturbări sunt înregistrate și la London City, Stansted, East Midlands, Birmingham, Belfast City, Aberdeen, Glasgow și Southampton. Aeroportul din Edinburgh anunțase, la rândul său, că problema poate afecta operațiunile și că lucrează cu serviciile de control al traficului aerian și companiile aeriene pentru gestionarea situației.

Compania aeriană British Airways a anunțat că zborurile sale sunt afectate de defecțiune și a precizat că situația este în afara controlului companiei. Operatorul aerian a transmis că încearcă să îi ajute pe pasagerii afectați să își continue călătoriile cât mai repede posibil.

Curse către Marea Britanie, oprite înainte de decolare

Eurocontrol, organizația europeană pentru siguranța navigației aeriene, a precizat că problema este legată de procesarea datelor de către echipamentele de control al traficului aerian.

Unele zboruri din Europa continentală cu destinația Marea Britanie nu au primit permisiunea de decolare și au rămas pe aeroporturile de origine. Alte opt aeroporturi din Irlanda și Germania au fost puse în așteptare pentru a putea primi curse deviate de la Heathrow, potrivit Eurocontrol.

Revenirea la programul normal poate dura și după remedierea defecțiunii, deoarece zborurile întârziate în perioada restricțiilor trebuie reprogramate și integrate treptat în traficul aerian.

Se așteaptă ca efectele în lanț ale incidentului să continue pe parcursul zilei de marți și miercuri, potrivit The Telegraph. Un reprezentant al operatorilor aerieni de la Heathrow a avertizat că blocajele pot duce la aglomerarea terminalelor și a zonelor de staționare a aeronavelor.