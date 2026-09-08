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Guvernul spaniol a declasificat rapoartele serviciilor secrete cu privire la criza migrației din Ceuta

Guvernul spaniol a declasificat marți, rapoartele serviciilor de informații privind intrarea ilegală și masivă a migranților în Ceuta din Maroc la sfârșitul lunii iulie, sperând să risipească îndoielile cu privire la ceea ce știa executivul înainte de criză și la rolul Marocului în aceste evenimente.
Guvernul spaniol a declasificat rapoartele serviciilor secrete cu privire la criza migrației din Ceuta
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
08 sept. 2026, 18:24, Știri externe
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„Facem încă un pas în angajamentul nostru față de transparență și dreptul cetățenilor de a cunoaște toate informațiile”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Elma Saiz, după o ședință de cabinet care a aprobat declasificarea a aproximativ patruzeci de documente, care vor fi făcute publice miercuri, potrivit Le Figaro.

Afluxul masiv a peste 70.000 de migranți din Maroc în micul teritoriu spaniol Ceuta, în zilele de 30 și 31 iulie, continuă să ridice numeroase semne de întrebare, în special cu privire la faptul dacă guvernul fusese avertizat de rapoartele serviciilor de informații cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla și la rolul jucat de țara vecină în această criză. Prim-ministrul Pedro Sánchez a declarat joia trecută în fața parlamentului că guvernul nu a primit niciun raport care să-i permită să anticipeze amploarea a ceea ce s-a întâmplat în Ceuta.

Liderul socialist a afirmat, de asemenea, că nicio agenție nu „a furnizat guvernului spaniol dovezi solide că Marocul a planificat sau orchestrat” acest aflux de migranți. Însă îndoielile cu privire la rolul Marocului s-au intensificat săptămâna trecută după scurgerea unui raport al poliției care evidenția „permisivitatea” forțelor de securitate ale țării în timpul crizei.

Mii de oameni au rămas în Ceuta

Autoritățile spaniole au deschis luni o anchetă privind criza, în principal pe baza unui raport al poliției care a evidențiat „o gestionare defectuoasă incontestabilă care a facilitat intrarea migranților de pe teritoriul Regatului Maroc”. În timp ce majoritatea acestor migranți s-au întors rapid în Maroc, mii de oameni au rămas în Ceuta, unde situația rămâne tensionată.

Potrivit ministrului Politicii Teritoriale, Ángel Víctor Torres, aproximativ 3.400 de locuri au fost deja amenajate în Ceuta pentru a găzdui migranții, mulți dintre aceștia dormind încă pe plaje, iar obiectivul este de a ajunge la 6.000 de locuri în „următoarele zile”, a asigurat el marți. Guvernul încearcă să accelereze returnarea migranților, dar trebuie să identifice fiecare persoană pentru a stabili dacă au drept la azil sau pot fi returnați, în timp ce mii de minori vor primi protecție specială.

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