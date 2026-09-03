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Premierul spaniol Sanchez contrazice poliția: Nu sunt „dovezi solide” că Marocul ar fi planificat afluxul de migranți din Ceuta

Premierul spaniol Pedro Sanchez a respins, joi, raportul poliției privind criza din Ceuta, care menționa că Marocul ar fi orchestrat valul de migranți, urmărind să copleșească forțele spaniole. Într-o sesiune extraordinară convocată, premierul spaniol a afirmat că nu sunt „dovezi solide că Marocul ar fi planificat sau pus în aplicare acest incident”.
Premierul spaniol Sanchez contrazice poliția: Nu sunt „dovezi solide” că Marocul ar fi planificat afluxul de migranți din Ceuta
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 sept. 2026, 13:43, Știri externe
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Premierul spaniol Pedro Sanchez a negat, joi, implicarea Marocului în afluxul de migranți în Ceuta, respingând un raport al poliției spaniole care indică faptul că Rabat ar fi contribuit la orchestrarea acestui val.

În cadrul unei sesiuni extraordinare a parlamentului spaniol convocată pentru a aborda criza, Sánchez a afirmat că nu sunt „dovezi solide că Marocul ar fi planificat sau pus în aplicare acest incident”.

„Vă pot asigura că nicio instituție guvernamentală, nici serviciul diplomatic, nici Comisia Europeană, nici vreo organizație internațională nu a furnizat guvernului spaniol dovezi solide că Marocul ar fi planificat sau pus în aplicare acest incident”, a declarat Sánchez, potrivit POLITICO. 

Raportul poliției spaniole prezintă o altă versiune

Comentariile sale vin în contextul în care zilele trecute, un raport al Poliției Naționale spaniole contrazice versiunea oficială a guvernului de la Madrid privind valul masiv de migranți care a invadat Ceuta la sfârșitul lunii iulie și indică implicarea directă a autorităților marocane.

Potrivit documentului, jandarmii marocani ar fi coordonat deplasarea a zeci de mii de migranți către frontiera enclavei spaniole, într-o operațiune menită să pună presiune pe forțele de securitate și să destabilizeze granița dintre Maroc și Uniunea Europeană.

În plus, Unitatea de informații a Poliției Naționale spaniole apreciază că mobilizarea unui număr atât de mare de persoane către frontieră a avut ca scop copleșirea forțelor de securitate din Ceuta.

Spaniolii au ieșit în stradă să protesteze

Pe de altă parte, Sanchez a insistat că Spania trebuie să „continue să coopereze cu Marocul”, iar modul în care guvernul a gestionat criza migranților a stârnit nemulțumirea spaniolilor, care au ieșit în număr mare în stradă să protesteze.

Numai la Madrid, autoritățile estimează că aproximativ 50.000 de oameni au participat la manifestație. Potrivit Associated Press, proteste importante au avut loc și la Barcelona, Valencia și Sevilla, iar manifestații au fost organizate în peste 200 de orașe și localități din țară.

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