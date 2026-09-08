Trump și Putin au discutat la telefon despre o posibilă agresiune a Rusiei asupra Europei

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a confirmat că Putin și Trump au discutat la telefon. Potrivit Nexta, Ușakov a oferit detalii despre discuția celor doi lideri. El a dezvăluit că Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump că Rusia nu are absolut nicio intenție ostilă față de Europa.

Președintele Federației Ruse i-a mai vorbit lui Trump despre situația de pe front și a explicat ce ar putea face Statele Unite pentru a încheia cât mai repede războiul din Ucraina.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a mai anunțat că Donald Trump a insistat din nou asupra necesității de a pune capăt conflictului și de a oferi o șansă de restabilire a relațiilor dintre Rusia și Statele Unite. Putin ar fi susținut ideea, iar părțile au convenit să mențină legătura.

Discuția a avut loc la puțin timp după vizita emisarilor americani la Moscova și Kiev

Discuția de marți a avut loc după ce emisarii speciali ai liderului american, Jared Kushner și Steve Witkoff, s-au întors dintr-o misiune diplomatică la Kiev și Moscova. Unele surse spun că Donald Trump va avea o conversație și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Emisarii americani au prezentat un plan de pace revizuit, dar părțile nu au ajuns la un consens.

Istoria discuțiilor Putin-Trump

Trump și Putin au avut numeroase discuții telefonice și câteva întâlniri în timpul celor două mandate ale liderului american. După revenirea lui Trump la Casa Albă, ei au vorbit de mai multe ori, în special despre războiul din Ucraina.

În august 2026 cei doi s-au întâlnit în Alaska. În aprilie 2026, Trump și Putin au vorbit la telefon despre criza din Orientul Mijlociu și războiul din Iran.