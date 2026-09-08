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Mister. Reprezentanții Kremlinului anunță că Vladimir Putin se pregătește pentru un „apel misterios” internațional

Reprezentanții Kremlinului anunță că Vladimir Putin se pregătește pentru un „apel misterios" internațional. Discuția va avea loc marți. Primele speculații îl vizează pe președintele american.
Mister. Reprezentanții Kremlinului anunță că Vladimir Putin se pregătește pentru un „apel misterios
Petru Mazilu
08 sept. 2026, 16:28, Politic
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Președintele Rusiei, Vladimir Putin se pregătește pentru un „apel misterios” internațional. Potrivit Nexta, anunțul a fost făcut marți de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Discuția misterioasă va avea loc în a doua parte a zilei, a mai spus Peskov.

El a refuzat să spună cu cine va vorbi Putin. Singura indicație este că președintele Rusiei va purta o convorbire telefonică cu un lider străin.

Interlocutorul ar putea fi Trump

Dmitri Peskov a fost întrebat dacă Putin intenționează să vorbească cu Trump. El a răspuns că numele interlocutorului va fi făcut cunoscut în timp util.

Istoria discuțiilor Trump-Putin

Trump și Putin au avut numeroase discuții telefonice și câteva întâlniri în timpul celor două mandate ale liderului american. După revenirea lui Trump la Casa Albă, ei au vorbit de mai multe ori, în special despre războiul din Ucraina. În august 2026 cei doi s-au întâlnit în Alaska. În aprilie 2026, Trump și Putin au vorbit la telefon despre criza din Orientul Mijlociu și războiul din Iran.

Contextul unei discuții importante Trump-Putin

O eventuală discuție Trump-Putin va avea loc după ce emisarii speciali ai liderului american, Jared Kushner și Steve Witkoff, s-au întors dintr-o misiune diplomatică la Kiev și Moscova.

Unele surse spun că Donald Trump va discuta prima dată cu președintele rus Vladimir Putin, urmând ca apoi să aibă o conversație cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

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