Prima pagină » Știrile zilei » Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump: Avem nevoie de un pachet de rachete antibalistice din partea SUA

Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump: Avem nevoie de un pachet de rachete antibalistice din partea SUA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că vrea să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump în cursul lunii septembrie pentru a discuta despre livrarea unui pachet de rachete interceptoare. Declarația vine după o nouă noapte de bombardamente asupra Kievului, la scurt timp după plecarea emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump: Avem nevoie de un pachet de rachete antibalistice din partea SUA
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 sept. 2026, 13:14, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Apel pentru rachete interceptoare

Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să se întâlnească cu Donald Trump în a doua parte a lunii septembrie pentru a discuta despre nevoile Ucrainei în materie de apărare antiaeriană. 

„Intenționez să mă întâlnesc cu președintele Trump în următoarele zile ale acestei luni pentru a aborda această chestiune. Avem nevoie de un pachet de rachete antibalistice din partea SUA. Americanii cunosc în detaliu nevoile noastre. Am convenit cu partea americană să pregătim totul, urmând apoi să discutăm cu europenii”, a transmis Zelenski, citat de The Kyiv Independent

Încercările diplomatice și blocajul Kremlinului

Declarațiile lui Zelenski au fost făcute după o nouă noapte de atacuri rusești asupra Kievului, în urma cărora, două persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost rănite. 

Atacul a venit după un armistițiu de trei zile, implementat cu ocazia vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. 

Despre discuțiile cu reprezentanții Washingtonului, liderul de la Kiev a spus că au fost prezentate niște idei „destul de bune” privind modalitățile de încheiere a războiului. 

Americanii au transmis, după finalizarea vizitelor, că întrevederile au adus progrese concrete și au deschis calea unor posibile negocieri. 

Cu toate acestea, Kremlinul nu a dat semnale că ar fi pregătit să renunțe la revendicările sale, cedarea Donbasului și renunțarea la pretențiile de aderare la NATO, iar un oficial ucrainean a transmis: „Putin încă speră să ne îngenuncheze în această iarnă și nu este dispus să accepte nimic”. 

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
Demisie la vârful justiției din Ucraina. Procurorul general demisionează în plin scandal de corupție. Kravcenko: Acuzațiile nu sunt susținute de nimic
Gandul
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
O hotărâre CJUE din cazul unui primar PSD i-ar putea salva mandatul lui Fritz. Avocatul Tudor Chiuariu, care a obținut decizia: „Este valabilă și foarte actuală”
Libertatea
Stimulentul de inserție în 2026. Cine poate primi până la 1.500 de lei și ce condiții trebuie îndeplinite
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia