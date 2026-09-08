Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump: Avem nevoie de un pachet de rachete antibalistice din partea SUA

Apel pentru rachete interceptoare

Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să se întâlnească cu Donald Trump în a doua parte a lunii septembrie pentru a discuta despre nevoile Ucrainei în materie de apărare antiaeriană.

„Intenționez să mă întâlnesc cu președintele Trump în următoarele zile ale acestei luni pentru a aborda această chestiune. Avem nevoie de un pachet de rachete antibalistice din partea SUA. Americanii cunosc în detaliu nevoile noastre. Am convenit cu partea americană să pregătim totul, urmând apoi să discutăm cu europenii”, a transmis Zelenski, citat de The Kyiv Independent.

Încercările diplomatice și blocajul Kremlinului

Declarațiile lui Zelenski au fost făcute după o nouă noapte de atacuri rusești asupra Kievului, în urma cărora, două persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost rănite.

Atacul a venit după un armistițiu de trei zile, implementat cu ocazia vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev.

Despre discuțiile cu reprezentanții Washingtonului, liderul de la Kiev a spus că au fost prezentate niște idei „destul de bune” privind modalitățile de încheiere a războiului.

Americanii au transmis, după finalizarea vizitelor, că întrevederile au adus progrese concrete și au deschis calea unor posibile negocieri.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a dat semnale că ar fi pregătit să renunțe la revendicările sale, cedarea Donbasului și renunțarea la pretențiile de aderare la NATO, iar un oficial ucrainean a transmis: „Putin încă speră să ne îngenuncheze în această iarnă și nu este dispus să accepte nimic”.