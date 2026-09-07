Cuba transmite că nu există negocieri cu SUA și acuză Washingtonul de un „blocaj genocidar”

„Nu există negocieri sau agende, deși rămâne disponibilitatea de a menține contactul, în ciuda lipsei de progres”, a declarat Bruno Rodríguez în cadrul unei conferințe de presă organizate la Havana.

Potrivit ministrului cubanez de Externe, prejudiciile provocate economiei țării de embargoul comercial impus de Statele Unite de mai multe decenii au crescut cu 7% în 2025 față de anul precedent, ajungând la aproximativ 8,1 miliarde de dolari.

Rodríguez a avertizat că impactul economic al sancțiunilor americane ar urma să crească semnificativ în primele luni ale anului 2026, după măsurile adoptate de administrația președintelui Donald Trump împotriva sectorului energetic cubanez, scrie Reuters.

Ministrul a susținut că măsurile americane au afectat grav producția de petrol și au contribuit la apariția unor pene de curent de amploare în Cuba, unele dintre acestea durând mai multe zile.

Cuba acuză SUA de efecte asupra populației

Bruno Rodríguez a susținut că sancțiunile nu afectează doar autoritățile cubaneze, ci au consecințe directe asupra populației.

„Blocada nu pedepsește guvernul, ci fiecare persoană de pe insulă, în toate modurile”, a afirmat ministrul cubanez.

Potrivit acestuia, cubanezii ajung să trăiască perioade îndelungate cu doar două sau trei ore de electricitate pe zi sau chiar mai puțin. Rodríguez a menționat și probleme precum alterarea alimentelor din cauza întreruperilor de energie, temperaturile ridicate din locuințe și dificultățile întâmpinate de copii care își fac temele în condiții de iluminare precare.

Cuba și SUA nu au în prezent negocieri oficiale

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns imediat solicitării de comentarii cu privire la declarațiile ministrului cubanez.

Washingtonul consideră guvernul de la Havana o problemă de securitate națională și a susținut anterior că embargoul și sancțiunile intensificate sunt necesare pentru a determina o schimbare a politicii guvernului comunist cubanez.

Administrația Trump acuză autoritățile cubaneze de limitarea libertăților economice și a drepturilor omului.

Cuba, afectată și de probleme sanitare

Presiunile economice și energetice asupra Cubei au atras și atenția Organizației Națiunilor Unite. Experți ONU au avertizat în august asupra creșterii riscului unor epidemii pe insulă, în contextul înăspririi sancțiunilor americane.

Statele Unite au emis, de asemenea, recent o alertă sanitară privind creșterea numărului de cazuri de afecțiuni intestinale și diaree, asociate cu problemele sistemelor de alimentare cu apă și electricitate din Cuba.