Prima pagină » Știrile zilei » Rusia reia atacurile masive asupra Kievului după vizita emisarilor americani Witkoff și Kushner

Rusia reia atacurile masive asupra Kievului după vizita emisarilor americani Witkoff și Kushner

Forțele Federației Ruse au reluat atacurile asupra capitalei ucrainene, lansând o operațiune cu drone și rachete în noaptea de luni spre marți. Ofensiva vine după un armistițiu de trei zile, implementat pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
Rusia reia atacurile masive asupra Kievului după vizita emisarilor americani Witkoff și Kushner
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 sept. 2026, 07:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Explozii și victime în Kiev

Administrația militară a emis o alertă aeriană și a avertizat populația cu privire la un posibil atac cu rachete, mai multe explozii fiind auzite în Kiev, în jurul orei 03:30, notează Kyiv Post.  

În regiunea capitalei, atacurile cu drone au vizat districtele Borîspil și Fastiv, provocând incendierea unor unități industriale. Un complex logistic din Borîspil a fost lovit de două ori, iar șapte camioane au fost complet distruse înainte ca echipele de salvare să stingă flăcările. 

Administrația militară a orașului a transmis că raidul aerian s-a soldat cu cel puțin doi morți, șapte răniți și pagube materiale majore la clădiri civile și facilități industriale. 

Calendarul armistițiului

Momentul reluării bombardamentelor a ridicat semne de întrebare privind respectarea angajamentelor asumate de Moscova. Agenția de presă TASS a transmis că perioada armistițiului se terminase, însă presa ucraineană a subliniat că încetarea ostilităților trebuia să se încheie luni la 23:59. Cu toate acestea, Forțele Aeriene ale Ucrainei au detectat drone deasupra Kievului încă de luni seara, de la ora 20:45, inclusiv o dronă cu propulsie. 

Vizita emisarilor americani și gluma lui Zelenski

Pauza temporară a fost anunțată în contextul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. Cei doi au participat la discuții în cadrul eforturilor Washingtonului de a relansa negocierile trilaterale în vederea încheierii Războiului.

În timpul vizitei americanilor, președintele Volodimir Zelenski a spus ironic că vizita oficialilor americani a oferit un randament mai bun decât sistemele Patriot privind protecția Kievului, adăugând că „ar trebui să vină mai des în vizită”. 

Deși emisarii americani au transmis că întrevederile au adus progrese concrete și au deschis calea unor posibile negocieri, președintele Zelenski a avertizat că Războiul s-ar putea prelungi și pe perioada iernii.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
Naomi Osaka n-a avut nicio șansă în optimile US Open! A impresionat doar prin vestimentația nonconformistă
GSP.ro
Vin dimineți grele la metrou? Cum s-a decis intrarea a 7 garnituri de pe M2 în revizie acum, când a început școala, iar Capitala e plină de șantiere
Gandul
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ..
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Locul izolat de la capătul lumii unde vor fi investite miliarde de dolari, ca să se construiască „creierul” inteligenței artificiale mondiale. De ce e Patagonia ideală pentru asta
Libertatea
Condiția pusă de soțul Mirelei Vaida înainte de a participa la „Asia Express”. De ce nu a putut accepta vedeta din prima
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia