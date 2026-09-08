Rusia reia atacurile masive asupra Kievului după vizita emisarilor americani Witkoff și Kushner

Explozii și victime în Kiev

Administrația militară a emis o alertă aeriană și a avertizat populația cu privire la un posibil atac cu rachete, mai multe explozii fiind auzite în Kiev, în jurul orei 03:30, notează Kyiv Post.

În regiunea capitalei, atacurile cu drone au vizat districtele Borîspil și Fastiv, provocând incendierea unor unități industriale. Un complex logistic din Borîspil a fost lovit de două ori, iar șapte camioane au fost complet distruse înainte ca echipele de salvare să stingă flăcările.

Administrația militară a orașului a transmis că raidul aerian s-a soldat cu cel puțin doi morți, șapte răniți și pagube materiale majore la clădiri civile și facilități industriale.

Calendarul armistițiului

Momentul reluării bombardamentelor a ridicat semne de întrebare privind respectarea angajamentelor asumate de Moscova. Agenția de presă TASS a transmis că perioada armistițiului se terminase, însă presa ucraineană a subliniat că încetarea ostilităților trebuia să se încheie luni la 23:59. Cu toate acestea, Forțele Aeriene ale Ucrainei au detectat drone deasupra Kievului încă de luni seara, de la ora 20:45, inclusiv o dronă cu propulsie.

Vizita emisarilor americani și gluma lui Zelenski

Pauza temporară a fost anunțată în contextul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. Cei doi au participat la discuții în cadrul eforturilor Washingtonului de a relansa negocierile trilaterale în vederea încheierii Războiului.

În timpul vizitei americanilor, președintele Volodimir Zelenski a spus ironic că vizita oficialilor americani a oferit un randament mai bun decât sistemele Patriot privind protecția Kievului, adăugând că „ar trebui să vină mai des în vizită”.

Deși emisarii americani au transmis că întrevederile au adus progrese concrete și au deschis calea unor posibile negocieri, președintele Zelenski a avertizat că Războiul s-ar putea prelungi și pe perioada iernii.