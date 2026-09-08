SUA scufundă în Pacific o barcă din Ecuador despre care susține că ar fi implicată în traficul de droguri

Grupul operativ comun a interceptat o stație plutitoare de realimentare care susținea operațiuni ilicite de trafic de droguri pe mare în Pacificul de Est, a declarat Comandamentul Sudic într-un comunicat, citat de Associated Press.

Acesta a adăugat că persoanele aflate la bordul navei au fost preluate și vor fi predate autorităților din Ecuador. Un videoclip care însoțea anunțul arăta personalul militar urcând la bordul unei ambarcațiuni, urmat de un elicopter care survola zona și, în final, de un proiectil care a lovit-o și a scufundat-o.

On Sept. 7, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific. Intelligence confirmed the vessel’s… pic.twitter.com/nfGfy8KTUY — U.S. Southern Command (@Southcom) September 7, 2026

Comunicatul a indicat, de asemenea, că forțele americane continuă să desfășoare „operațiuni precise și profesionale pentru a destructura rețelele logistice care alimentează traficul de droguri în emisfera vestică”.

A cincea navă vizată în mai puțin de două săptămâni

Nava scufundată, al cărei nume nu a fost făcut public, a fost a cincea vizată de forțele americane în mai puțin de două săptămâni.

Săptămâna trecută, nava de pescuit „María Candelaria” a fost lovită în Pacific, potrivit informațiilor furnizate de Comandamentul Sud al SUA, în coordonare cu autoritățile ecuadoriene.

Marina ecuadoriană a localizat 26 de membri ai echipajului de pe acea navă, care au ajuns, duminică, în orașul portuar Manta. Au fost localizați și opt pescari de pe nava „Conquista II”, în timp ce familiile lor de pe continent cereau informații despre locul în care se aflau aceștia.

Celelalte două nave erau OM2 și Los Tres Hermanos, ai căror membri ai echipajului susțin că au fost scufundate. Comandamentul Sud a identificat recent aceste nave drept „stații plutitoare de realimentare pentru mai multe nave implicate în operațiuni de trafic ilicit de droguri”, în postări publicate pe platforma de socializare X.

SUA susțin că navele aveau legături cu grupări narco-teroriste

Statele Unite au declarat că toate ambarcațiunile aveau legături cu Los Choneros, pe care SUA o consideră o organizație teroristă străină.

Cel puțin 227 de persoane au fost ucise în 68 de atacuri ale guvernului SUA care au început împotriva ambarcațiunilor din Caraibe și Pacific cu mai bine de un an în urmă. Criticii au pus sub semnul întrebării atât legalitatea generală a atacurilor asupra ambarcațiunilor, cât și eficacitatea acestora.

În cel puțin un caz, autoritățile ecuadoriene au declarat că nu aveau dovezi că un supraviețuitor al unuia dintre atacuri ar fi participat la vreo activitate criminală.