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Olanda critică onorurile acordate lui Ratko Mladić la Belgrad: „Incompatibile cu valorile europene”

Ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, spune că omagiul acordat lui Ratko Mladić la Belgrad este „incompatibil cu valorile europene” și profund dureros pentru victimele crimelor sale și familiile acestora. Olanda susține, în același timp, vocile din Serbia care cer asumarea responsabilității, reconcilierea și educarea cu privire la trecut.
Olanda critică onorurile acordate lui Ratko Mladić la Belgrad: „Incompatibile cu valorile europene”
funeralii Ratko Mladić/sursa foto: Visegrád 24/X
Maria Miron
08 sept. 2026, 13:07, Știri externe
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Ministrul olandez de Externe a criticat omagiul oficial adus de statul sârb lui Mladić, condamnat pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, considerând că un astfel de gest nu este compatibil cu valorile europene.

„Profund dureros pentru victime și familiile lor”

„Ratko Mladić a fost condamnat pentru crime de război, genocid și crime împotriva umanității. Onoarea care i-a fost acordată la Belgrad de către stat este incompatibilă cu valorile europene și profund dureroasă pentru victime și familiile acestora”, a scris marți Tom Berendsen pe X.

Diplomatul olandez a adăugat că țara sa susține vocile din Serbia și din întreaga regiune care cer asumarea responsabilității, reconcilierea și educarea cu privire la trecut.

Ratko Mladić a fost înmormântat la Belgrad

Ratko Mladić, fost comandant militar al sârbilor bosniaci în timpul războiului din Bosnia, a fost înmormântat luni, la Belgrad, în cadrul unei ceremonii la care au participat mii de persoane.

Ceremonia a inclus onoruri militare, iar printre participanți s-au numărat mai mulți oficiali sârbi. Prezența acestora și amploarea omagiului adus lui Mladić a fost condamnată și de liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și António Costa, care au considerat-o, de asemenea, incompatibilă cu valorile europene și cu parcursul Serbiei către aderarea la UE.

Mladić a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață în iunie 2021, pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, inclusiv pentru rolul său în genocidul de la Srebrenica. Peste 8.000 de musulmani bosniaci au fost uciși în masacrul de la Srebrenica, iar în timpul asediului Sarajevo, peste 11.000 de persoane au fost ucise.

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