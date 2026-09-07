Mii de oameni au participat în Serbia la înmormântarea lui Ratko Mladić, „măcelarul Bosniei”

Cunoscut drept „Măcelarul Bosniei”, Mladić a murit la vârsta de 84 de ani în timp ce își ispășea o condamnare pe viață în închisoarea ONU din Haga, Olanda.

El a fost găsit vinovat de genocid de către un tribunal ONU pentru crime de război pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, când au fost uciși aproximativ 8.000 de musulmani bosniaci. A fost descrisă drept cea mai gravă atrocitate comisă în Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Un ministru al guvernului sârb a declarat inițial că lui Mladić i se va organiza o înmormântare de stat, dar aceste planuri au fost modificate în urma obiecțiilor unor lideri europeni. Luni, UE a denunțat „glorificarea” lui Mladić, relatează BBC.

„Orice glorificare a criminalilor de război, negare a genocidului și revizionism contrazic cele mai fundamentale valori europene și nu își au locul în UE sau în țările candidate la UE”, se arată în declarație.

Serbia este candidată la aderarea la UE din 2012, chiar dacă negocierile de aderare au stagnat recent.

A fost condamnat la închisoare pe viață

Ratko Mladić a comandat forțele sârbe bosniace în anii 1990 împotriva armatelor croate bosniace și bosniace (musulmane bosniace).

În timpul războiului bosniac din 1992-1995, trupele sale au comis ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „epurare etnică” în Bosnia-Herțegovina, în încercarea de a expulza populația non-sârbă prin forță. Au asediat capitala Sarajevo, soldat cu moartea a peste 10.000 de oameni.

Mladić a fost arestat în 2011, la 16 ani după ce a fost pus sub acuzare pentru prima dată, și condamnat la închisoare pe viață în 2021, după un proces de nouă ani.

În ciuda condamnării sale pentru genocid, Mladić rămâne o figură națională, percepută de mulți sârbi ca un apărător eroic al națiunii.

Miniștri prezenți la funeralii

Mulți naționaliști sârbi îl văd ca pe un erou și protector, în special în entitatea sârbă bosniacă Republica Srpska.

Mai mulți miniștri ai guvernului sârb s-au alăturat mulțimii care a adus un omagiu în fața bisericii unde Mladić se afla îngropat înainte de înmormântare, inclusiv ministrul Apărării, Bratislav Gašić, și ministrul Justiției, Nenad Vujić, au relatat presa locală.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de șeful Bisericii Ortodoxe Sârbe, Patriarhul Porfirije, care a spus că numele lui Mladić va rămâne „profund întipărit în memoria și rugăciunile majorității poporului nostru ortodox sârb, care simte și nutrește un profund sentiment de recunoștință față de el”.