Dezvăluire făcută de șeful AIEA: Un reactor sirian din perioada regimului Assad era configurat pentru arme nucleare

Reactorul pe care Siria era pe punctul de a-l finaliza în urmă cu 19 ani și care a fost, în cele din urmă, distrus de avioanele de vânătoare ale Israelului, era configurat pentru a putea produce rapid material fisionabil utilizabil în arme nucleare.

Informația a fost dezvăluită luni de către șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

Ce a scos la iveală ancheta realizată de AIEA

Agenția de supraveghere nucleară a ONU a descris ca o „descoperire istorică” recenta sa anchetă privind activitățile nucleare secrete desfășurate sub regimul familiei Assad.

Potrivit Reuters, ancheta a scos la iveală aproximativ 73 de tone metrice de uraniu natural metalic, în principal sub formă de combustibil pentru reactoare.

Detaliile vin ca o confirmare a unei concluzii anterioare a AIEA, potrivit căreia situl bombardat din provincia Deir al-Zor, din estul Siriei, era un reactor nuclear în construcție, iar combustibilul pentru acesta fusese produs în Siria.

„Este vorba despre un reactor foarte eficient în producerea de material fisionabil care ar putea fi utilizat direct pentru fabricarea armelor nucleare”, a declarat Grossi într-o conferință de presă, subliniind că acesta era „aproape finalizat”.

„După ce a primit accesul și informațiile necesare din partea Siriei, (…) Agenția a reușit să clarifice și să rezolve întrebările sale privind problemele restante legate de garanțiile nucleare referitoare la activitățile nucleare anterioare ale Siriei”, a declarat Grossi într-un discurs adresat Consiliului de Administrație al AIEA, format din 35 de țări.

Potrivit Reuters, de la înlăturarea președintelui Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024, noile autorități siriene s-au angajat să colaboreze cu AIEA pentru a răspunde la întrebările legate de așa-numitele garanții nucleare.

Pereți dărâmați pentru a găsi materialul ascuns

Potrivit The Independent, Siria a notificat AIEA cu privire la existența amplasamentului printr-o scrisoare din 17 iulie și a invitat agenția „să coopereze cu autoritățile siriene în inspecția și verificarea amplasamentului, precum și a oricărui material nuclear care ar putea fi găsit”.

Șeful AIEA a mai dezvăluit că la momentul vizitei amplasamentului în luna august, inspectorii au fost nevoiți să „dărâme ziduri” și să treacă prin „pasaje foarte dificile și înguste” pentru a ajunge la materialul nuclear care fusese ascuns. Amplasamentul avea „cutii împrăștiate peste tot”, a spus Grossi.