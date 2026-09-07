Descoperire surprinzătoare în Germania. Un cablu al forțelor aeriene naziste, îngropat din 1943, a ieșit la iveală

Un cablu vechi descoperit pe un șantier de construcție a unui drum din Germania s-a dovedit a face parte dintr-o rețea de avertizare folosită de Luftwaffe, forțele aeriene ale Germaniei naziste.

Cablul respectiv a fost instalat în 1943 pentru a transmite în cel mai rapid mod informații despre bombardierele aliate care se îndreptau spre München.

Descoperirea a avut loc în Pastetten, Bavaria, unde sunt construite o nouă stație de pompieri și un drum pentru protecția împotriva inundațiilor. În timpul lucrărilor de excavare, muncitorii au găsit sub pământ un cablu care nu apărea pe planurile folosite pentru lucrările de construcție, relatează ziarul german Merkur.

Potrivit primarului din Pastetten, Andreas Wagner, echipa de pe șantier știa unde urmau să treacă conductele de gaz și canalizare. La aproximativ doi metri distanță de acestea a fost însă găsit un cablu despre care nu se știa nimic.

Cel mai interesant aspect este că originea cablului a fost descoperită întâmplător. Matthias Zimmerer, electrician pe șantier, a recunoscut marcajele de pe conector. Acesta purta inscripția „F&G Neptun” și un simbol care reprezenta un tren, cu referire la marca Neptun.

F&G era abrevierea companiei Felten und Guilleaume, care producea în timpul războiului cabluri speciale pentru forțele armate și forțele aeriene germane. Neptun era numele mărcii companiei.

Cablul transmitea avertismente despre bombardiere

Potrivit lui Matthias Zimmerer, cablul făcea parte dintr-un sistem de raportare a aeronavelor construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Rețeaua avea mai multe puncte de observație, printre care cele din Dorfen și Kößlarn, și un centru de control aerian în Vöcklabruck, care este o localitate situată acum în Austria.

Rolul acelui sistem era de a transmite repede informații despre bombardierele aliate detectate în timp ce acestea se îndreptau spre München.

Matthias Zimmerer a spus că distanța de zbor dintre zona Vöcklabruck și München era de mai puțin de o oră, ceea ce înseamnă că avertismentele trebuiau transmise cât mai repede.

Construcția rețelei a început în anul 1943, după intensificarea atacurilor aeriene ale Aliaților asupra Siciliei.

Potrivit lui Zimmerer, tatăl său a povestit momentul în care a fost construit cablul. În copilărie, acesta i-a văzut pe prizonierii de război săpând traseul cu târnăcoape și lopeți de-a lungul unui drum de pietriș, în 1943.

Cablurile au rămas în pământ după război

După încheierea războiului, în 1945, rețeaua de avertizare a fost scoasă din funcțiune. Cablurile au fost însă lăsate în pământ, din simplul motiv că îndepărtarea lor ar fi fost costisitoare.

Cablul descoperit la Pastetten este un așa-numit cablu cu 400 de fire, format din 200 de perechi de conductori. Acesta are o manta de plumb și o armătură din oțel tratată cu bitum. Asta i-a permis să reziste în pământ timp de zeci de ani.