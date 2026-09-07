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Rusia anunță închiderea consulatului german din Sankt Petersburg ca răspuns la tensiunile cu Berlinul

Rusia a anunțat luni închiderea consulatului german din Sankt Petersburg, cea mai recentă măsură luată ca răspuns la decizia Berlinului de a închide consulatul rus din Bonn și centrul cultural rus din Berlin, după descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe aeroportul din Leipzig.
Rusia anunță închiderea consulatului german din Sankt Petersburg ca răspuns la tensiunile cu Berlinul
Sursa foto: iStock
Laurentiu Marinov
07 sept. 2026, 18:34, Știri externe
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Ministerul de Externe din Rusia a precizat și data la care consulatul german trebuie să-și încheie activitatea. „Partea rusă își retrage consimțământul pentru funcționarea Consulatului General al Germaniei la Sankt Petersburg, care trebuie să își înceteze activitățile cel târziu pe 18 septembrie”, a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Moscova anunțase deja săptămâna trecută închiderea iminentă a centrelor culturale germane pe întreg teritoriul său și l-a convocat pe însărcinat cu afaceri german, denunțând „acțiunile și declarațiile anti-ruse ale autorităților germane”. Ministerul rus de Externe a specificat luni că angajații Institutului Goethe trebuie să părăsească Rusia cel târziu până la 13 septembrie.

„Tocmai autoritățile germane sunt cele care, încă o dată, au provocat un nou ciclu de escaladare a relațiilor bilaterale”, a declarat Ministerul rus de Externe. Berlinul a anunțat săptămâna trecută închiderea, începând cu 18 septembrie, a ultimului consulat rus de pe teritoriul său, la Bonn (vestul Germaniei), și a centrului cultural rus din Berlin, cunoscut și sub numele de „Casa Rusă ” .

Rusia, acuzată de tentativă de atac terorist

Acest anunț a venit după ce Germania a acuzat oficial Rusia de tentativă de atac terorist la începutul lunii august, folosind o dronă încărcată cu explozibil, pe aeroportul din Leipzig, un centru militar cheie pentru armata germană, NATO și ajutor pentru Ucraina. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat sâmbătă Berlinul că vrea să „reaprindă” războiul cu Rusia.

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