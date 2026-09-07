Rusia anunță închiderea consulatului german din Sankt Petersburg ca răspuns la tensiunile cu Berlinul

Ministerul de Externe din Rusia a precizat și data la care consulatul german trebuie să-și încheie activitatea. „Partea rusă își retrage consimțământul pentru funcționarea Consulatului General al Germaniei la Sankt Petersburg, care trebuie să își înceteze activitățile cel târziu pe 18 septembrie”, a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Moscova anunțase deja săptămâna trecută închiderea iminentă a centrelor culturale germane pe întreg teritoriul său și l-a convocat pe însărcinat cu afaceri german, denunțând „acțiunile și declarațiile anti-ruse ale autorităților germane”. Ministerul rus de Externe a specificat luni că angajații Institutului Goethe trebuie să părăsească Rusia cel târziu până la 13 septembrie.

„Tocmai autoritățile germane sunt cele care, încă o dată, au provocat un nou ciclu de escaladare a relațiilor bilaterale”, a declarat Ministerul rus de Externe. Berlinul a anunțat săptămâna trecută închiderea, începând cu 18 septembrie, a ultimului consulat rus de pe teritoriul său, la Bonn (vestul Germaniei), și a centrului cultural rus din Berlin, cunoscut și sub numele de „Casa Rusă ” .

Rusia, acuzată de tentativă de atac terorist

Acest anunț a venit după ce Germania a acuzat oficial Rusia de tentativă de atac terorist la începutul lunii august, folosind o dronă încărcată cu explozibil, pe aeroportul din Leipzig, un centru militar cheie pentru armata germană, NATO și ajutor pentru Ucraina. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat sâmbătă Berlinul că vrea să „reaprindă” războiul cu Rusia.