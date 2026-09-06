Rusia a vrut să deporteze un ucrainean, dar a constatat că nu are unde. Acum îl acuză de trădare

Rusia s-a trezit în fața unei probleme create chiar de propriile decizii. După ce un cetățean ucrainean, condamnat pentru trafic de droguri, și-a încheiat pedeapsa într-o închisoare rusă, autoritățile au vrut să-l expulzeze și să-l trimită înapoi în Ucraina, țara sa de origine. Numai că, între timp, Rusia declarase regiunea din care provenea bărbatul drept parte a propriului teritoriu.

Când ucraineanul a fost condamnat, în 2018, era originar din Bilozerka, o localitate din regiunea Herson, situată în sudul Ucrainei. A primit șase ani de închisoare, iar în 2021 autoritățile ruse au stabilit că, după executarea pedepsei, prezența sa în Rusia va fi considerată „nedorită” timp de zece ani.

Paradoxul creat de anexarea Hersonului

În anii petrecuți de acesta în închisoare, situația s-a schimbat radical. Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, iar în septembrie, același an, Moscova a proclamat anexarea regiunii Herson, pe care a declarat-o parte a Federației Ruse.

Când bărbatul a fost eliberat, în ianuarie 2024, Ministerul rus de Interne a început procedurile pentru deportarea lui în Ucraina. Atunci a apărut paradoxul: autoritățile trebuiau să trimită înapoi în Ucraina un om originar dintr-o regiune pe care Rusia însăși o considera acum teritoriu rusesc.

Instanța rusă a blocat deportarea

Situația a ajuns în fața unei instanțe de judecată. Judecătorii ruși au constatat că deportarea nu poate fi făcută: dacă Herson este, așa cum susține Kremlinul, parte a Federației Ruse, trimiterea bărbatului în regiunea sa de origine nu ar însemna scoaterea lui de pe teritoriul Rusiei.

Instanța a respins astfel cererea Ministerului rus de Interne, stabilind că deportarea nu este posibilă deoarece, potrivit legislației aplicate de Moscova, regiunea Herson face parte din Federația Rusă.

Împreună cu regiunea Herson, Rusia a proclamat anexarea altor trei regiuni ucrainene, deși nu controlează integral teritoriul acestora.

Anexarea nu este recunoscută de Ucraina și de cea mai mare parte a comunității internaționale.

Doi ani mai târziu, este acuzat de „trădare de stat”

După ce și-a încheiat pedeapsa, în timpul procedurilor prin care autoritățile ruse încercau să-l deporteze în Ucraina, bărbatul s-a opus expulzării. El le-a spus judecătorilor că trăia în Rusia din 2014 și că intenționa să obțină cetățenia rusă.

La începutul lunii septembrie 2026, cazul a căpătat o nouă turnură. Un dosar în care ucraineanul este acuzat de „trădare de stat” a ajuns în fața unei instanțe ruse. Potrivit presei independente din Rusia, nu se știe nici ce faptă concretă îi impută autoritățile și nici când a fost deschis dosarul.

Încadrarea juridică oferă însă un indiciu despre ce s-a întâmplat între timp. În legislația rusă, „trădarea de stat” se aplică cetățenilor Federației Ruse, în timp ce cetățenii străini acuzați de fapte similare sunt urmăriți, de regulă, pentru spionaj. Acest lucru sugerează că bărbatul ar fi obținut între timp cetățenia rusă.

Peste 1.300 de condamnări pentru trădare și spionaj

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, instanțele ruse au pronunțat cel puțin 1.372 de condamnări pentru trădare de stat, spionaj și infracțiuni conexe. Pedeapsa medie în aceste dosare este de 15 ani și opt luni de închisoare.

Nu sunt cunoscute achitări în dosarele instrumentate în baza acestor articole. Până la sfârșitul anului 2026, numai numărul persoanelor condamnate în cursul acestui an ar putea ajunge la 580-620.

Numărul real ar putea fi însă mult mai mare, deoarece Rusia nu publică statistici oficiale complete pentru această categorie, iar informațiile din multe dintre procese sunt clasificate.