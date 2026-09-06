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Dosarul COVID ia o întorsătură majoră. FBI extinde investigația asupra lui Anthony Fauci

Un nou raport sugerează că FBI și Departamentul de Justiție, sub a doua administrație Trump, au intensificat investigațiile asupra dr. Anthony Fauci și a altor oameni de știință cu privire la originile COVID-19.
Dosarul COVID ia o întorsătură majoră. FBI extinde investigația asupra lui Anthony Fauci
Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
06 sept. 2026, 17:17, Știri externe
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Anchetatorii examinează e-mailuri, apeluri telefonice și înregistrări de plăți pentru a determina dacă oficialii guvernamentali au încercat să ascundă o posibilă scurgere dintr-un laborator de la Institutul de Virologie din Wuhan, potrivit The Independent.

Procurorii federali au citat înregistrări legate de Fauci în urma unei pledoarii de vinovăție a fostului său consilier, dr. David Morens, pentru ascunderea de înregistrări federale.

Audierea din Senat și invocarea celui de-al Cincilea Amendament

În ciuda faptului că a primit o grațiere preventivă de la Joe Biden în ianuarie 2025, Fauci a invocat cel de-al Cincilea Amendament de peste 100 de ori în timpul unei audieri în Senat privind pandemia.

Comisia pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului a votat ulterior, în august, pentru a-l declara pe Fauci în sfidarea Congresului, după ce acesta a refuzat să răspundă la întrebări.

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