Germania pregătește un scut anti-drone pentru orașele importante. Ce măsuri sunt luate

Germania intenționează să creeze un scut amplu de protecție pentru a preveni atacuri precum tentativa eșuată asupra aeroportului Leipzig-Halle, a declarat duminică ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, relatează DW.

Dronele au vizat aeroportul Leipzig-Halle

Pe 4 august, mai multe drone de mici dimensiuni au vizat aeroportul Leipzig-Halle din estul Germaniei. Una dintre drone a lovit un avion staționat, în timp ce o alta ar fi lovit un avion cargo aflat în apropierea aeroportului.

Serviciile germane de informații au acuzat Rusia pentru incident, acuzație respinsă de Moscova.

Aeroportul Leipzig-Halle este un important centru pentru transportul de mărfuri și este folosit pentru a trimite arme și provizii către Ucraina.

Ce a declarat ministrul german de Interne

Dobrindt a declarat pentru Bild am Sonntag că atacurile hibride ale Rusiei reprezintă acum o realitate „zilnică”, adăugând: „Aceste atacuri vor crește, dar ne putem apăra și ne putem proteja”.

Ziarul a citat informații furnizate de Ministerul de Interne, potrivit cărora guvernul intenționează să extindă unitățile mobile ale poliției federale pentru apărarea împotriva dronelor.

Măsurile includ vehicule și elicoptere care pot fi desfășurate rapid pentru protejarea spațiului aerian deasupra unor orașe importante precum Frankfurt, München și Berlin, în cazul unor atacuri cu drone.

Potrivit Bild, scutul nu va intercepta doar dronele, ci va putea și să dezamorseze bombe transportate de drone și alte dispozitive explozive.

Ziarul a relatat că o modificare legislativă ar urma să permită operatorilor de infrastructură critică, inclusiv companiilor din domeniul apei, energiei și apărării, să detecteze și să se apere împotriva sabotajului cu drone.

Lavrov îl acuză pe Merz că vrea război

Duminică, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că acuzațiile Germaniei la adresa Rusiei reprezintă „în linii mari, începutul unui război real”.

El a reiterat că Rusia nu este implicată în atacul cu drone de la Leipzig și l-a criticat pe cancelarul german Friedrich Merz pentru intenția de a consolida capacitatea militară a țării ca răspuns la amenințările hibride.

„Toate aceste declarații ale lui Merz despre transformarea din nou a Germaniei în principala putere militară din Europa sunt puse în practică. El declară, de fapt, război împotriva noastră”, a declarat Lavrov pentru postul de televiziune rus de stat Vesti.

El a criticat, de asemenea, închiderea de către Germania a centrului cultural Casa Rusă din Berlin și a consulatului rus din Bonn.

Germania pregătește și un scut pentru atacurile cibernetice

Bild a relatat și despre crearea unui scut național de protecție cibernetică, destinat detectării și interceptării atacurilor informatice.

Măsura vine în contextul în care, în fiecare zi, au loc sute de atacuri cibernetice asupra instituțiilor guvernamentale, infrastructurii și companiilor, multe dintre acestea fiind atribuite Rusiei, altor state și grupărilor infracționale.

Potrivit ziarului, guvernul vrea, de asemenea, să extindă utilizarea inteligenței artificiale, a sistemelor de recunoaștere facială biometrică și a supravegherii video, în special în nodurile de transport, pentru identificarea suspecților înainte ca aceștia să comită atacuri.