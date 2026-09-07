Keir Starmer își lasă mandatul de deputat. Alegerile parțiale, programate în luna octombrie

Alegerile parțiale pentru înlocuirea lui Keir Starmer în funcția de deputat sunt preconizate să aibă loc pe data de 8 octombrie, au declarat pentru POLITICO doi reprezentanți ai Partidului Laburist.

Alegătorii din circumscripția Holborn și St Pancras, din centrul Londrei, ar urma să se prezinte la urne luna viitoare pentru a-și alege noul deputat. Scrutinul se anunță unul disputat între Partidul Laburist, aflat la guvernare, și Partidul Verde.

Luni, Partidul Laburist a început procedura parlamentară pentru organizarea alegerilor parțiale, după vacantarea unui mandat.

Fostul premier Keir Starmer și-a dat demisia din Camera Comunelor săptămâna trecută. El a spus că vrea să se concentreze mai mult pe afacerile internaționale, deși promisese înainte că va rămâne deputat până la următoarele alegeri generale.

La alegerile din 2024, Keir Starmer a câștigat mandatul din Holborn și St Pancras cu o majoritate de 11.572 de voturi.

Verzii vor să profite de moment

Liderul Verzilor, Zack Polanski, și-a depus candidatura pentru nominalizarea partidului la alegerile parțiale. El spune că alegătorii din circumscripție ar putea avea, prin candidatura sa, „pe cineva care le va apăra întotdeauna interesele”.

Confruntarea principală a lui Polanski rămâne, totuși, Hamza Chowdhury, consilier în circumscripția Camden Green, care a afirmat că circumscripția nu are nevoie de un deputat care „face câteva promisiuni și dispare odată ce voturile sunt numărate”.

Candidatul Partidului Verde va fi anunțat pe 11 septembrie.

Alegerile parțiale vor avea loc la mai puțin de o săptămână după conferința anuală a Partidului Verde, programată la Brighton, între 2 și 4 octombrie. Conferința anuală a Partidului Laburist va avea loc la Liverpool, între 27 și 30 septembrie.

Partidul Laburist își va alege candidatul miercuri.