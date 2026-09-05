Prințul William va participa la înmormântarea regelui Harald al Norvegiei

La înmormântare va participa, de asemenea, în nume personal, Prințesa Anne. Ea este nașa noului monarh al Norvegiei, regele Haakon al VIII-lea.

Surse regale menționate de BBC spun că prezența Prințului William, în reprezentarea tatălui său, Regele Charles, respectă convenția conform căreia monarhul nu merge de obicei la înmormântarea altui șef de stat.

Se așteaptă să participe mulțimi de oameni

Sunt așteptate mulțimi mari de oameni la ceremonia de rămas bun de la Regele Harald. Aceasta va fi urmată de o procesiune funerară la Catedrala din Oslo.

La înmormântare, alături de Prințul William, vor fi regina Sonja, văduvă, membri ai familiei regale norvegiene, inclusiv noul rege Haakon al VIII-lea, și alți membri ai familiei regale europene.

Regele Haakon își asumă rolul într-o perioadă dificilă. Familia regală norvegiană se confruntă cu scandaluri în acest an.

Regina Mette-Marit, a intrat în atenția publicului când s-a dezvăluit că a menținut o prietenie de trei ani cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, pentru care și-a cerut public scuze.

Fiul cel mare al reginei, condamnat la patru ani de închisoare

Fiul ei dintr-o relație anterioară, Marius Borg Høiby, a fost condamnat în iunie pentru viol și alte infracțiuni și condamnat la patru ani de închisoare.

Slujba va fi urmată de o înmormântare privată în mausoleul regal al Norvegiei din Fortăreața Akershus, potrivit sursei citate.

În timp ce Prințul William va fi în Norvegia, Regele Charles s-a întors în Scoția, după ce s-a întâlnit săptămâna aceasta cu președintele Macron al Franței la expoziția Tapiseria Bayeux de la Londra.

Regele îl va găzdui pe Andy Burnham la Balmoral în acest weekend, în cadrul tradiționalei vizite anuale a prim-ministrului de a sta la monarh.