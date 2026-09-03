„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu, nominalizarea României la Premiile Oscar 2027. Decizia, luată în unanimitate

„Fjord”, noul film scris și regizat de Cristian Mungiu, va fi propunerea României pentru Premiile Oscar din 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, anunță Centrul Național al Cinematografiei (CNC) într-un comunicat.

CNC precizează că decizia a fost luată în unanimitate de comisia de selecție.

Actorul de origine română Sebastian Stan, nominalizat la Oscar anul trecut pentru interpretarea lui din „The Apprentice”, joacă în noul film al lui Cristian Mungiu rolul lui Mihai Gheorghiu, un inginer care s-a mutat în Norvegia alături de soția sa și cei cinci copii ai lor.

Actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Premiul Oscar chiar anul acesta pentru interpretarea din filmul „Sentimental Value”, o interpretează pe Lisbet, soția lui Mihai Gheorghiu.

Filmul, inspirat din cazul familiei Bodnariu, analizează conflictul dintre mentalitățile unor părinți care aplică inclusiv corecții fizice copiilor și realitatea societății în care aceștia s-au mutat.

„Fjord” este unul dintre puținele filme care pot stârni conversații, un film care îi provoacă pe spectatori cu o întrebare la care pare mai greu de răspuns decât ar trebui în zilele noastre: ai proteja drepturile cuiva cu care nu ești deloc de acord?

Filmul a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a câștigat premiul Palme d’Or pentru Cel mai bun film, Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

Acesta a fost lansat pe 19 august 2026 în cinematografele din Franța și urmează să fie lansat în această iarnă și în cinematografele din România.

În luna iunie, „Fjord” a avut parte de o avanpremieră de o zi în sălile de cinema din România. După succesul de la Cannes, Cristian Mungiu a spus că și-a dorit ca românii să poată vedea filmul înainte de premiera generală.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunțată de Academia Americană de Film pe 15 decembrie, iar selecția finală va fi făcută publică pe 21 ianuarie 2027.

Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pentru 14 martie 2027, la Los Angeles.

Noul lungmetraj era deja calificat la preselecția Premiilor Oscar datorită unei noi reguli introduse recent de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului.

Pe lângă înscrierea unui film ca parte a selecției oficiale a unei țări sau regiuni, un film într-o altă limbă decât engleza poate fi acum înscris în competiție dacă a câștigat premiul pentru cel mai bun film la un festival de film important.