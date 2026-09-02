Prima pagină » Știrile zilei » Operele din Iași și Timișoara au devenit membre în rețeaua Opera Europa, una dintre cele mai prestigioase organizații dedicate artelor spectacolului

Operele din Iași și Timișoara au devenit membre în rețeaua Opera Europa, una dintre cele mai prestigioase organizații dedicate artelor spectacolului

Operele Naționale Române din Iași și Timișoara au devenit oficial membre ale organizației Opera Europa, una dintre cele mai prestigioase asociații profesionale dedicate teatrelor lirice de pe continent, a anunțat Ministerul Culturii.
Operele din Iași și Timișoara au devenit membre în rețeaua Opera Europa, una dintre cele mai prestigioase organizații dedicate artelor spectacolului
Sursa foto: Facebook
Radu Mocanu
02 sept. 2026, 14:00, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Opera Națională Română Iași și Opera Națională Română din Timișoara au devenit membre ale Opera Europa, una dintre cele mai importante rețele europene dedicate teatrelor de operă și companiilor lirice, alături de nume ca Teatro alla Scala, Wiener Staatsoper, Opéra National de Paris sau Royal Opera House”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ministerul Culturii.  

Opera Națională Română din Iași își are originile în anul 1956, când instituția și-a început activitatea cu spectacolul „Tosca”, de Giacomo Puccini. Pe 3 noiembrie, opera ieșeană urmează să marcheze 70 de ani de la primul său spectacol. 

În cele șapte decenii de activitate, Opera Națională Română Iași a contribuit la dezvoltarea vieții culturale din Moldova prin spectacole de operă, balet și muzică clasică.

Opera din Timișoara și-a început activitatea în 1947, cu spectacolul „Aida”, de Giuseppe Verdi, devenind un reper cultural al vestului României. În prezent, Opera Națională Română din Timișoara include în repertoriul său spectacole de operă, operetă, musical și balet. 

Două istorii. Două orașe. Mii de artiști și spectatori. Iar acum, opera românească își are, pe deplin meritat, locul pe marile scene ale Europei. Felicitări, Opera Națională Română Iași și Opera Națională Română din Timișoara!”, au conchis reprezentanții ministerului. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
„Am intrat în comă din cauza mușcăturii unui țânțar. Aveam 5% șanse să scap cu viață!" Sebastian Gorzny, omul cu surpriza de la US Open
GSP.ro
SURSE | Omul de afaceri Fănel Bogos, așteptat la DNA Iași pentru reaudierea în dosarul de mare corupție, în care apare și numele lui Ilie Bolojan
Gandul
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Marius Ghincea, politolog: „Iohannis a pus pe butuci diplomația românească și o să ne trebuiască mulți ani pentru a ieși din groapă” . Ce spune expertul despre Nicușor Dan
Libertatea
Doi părinți și-au ucis fiica de 5 ani, iar mai apoi și-au luat viața! Ce au putut să scrie în biletul de adio lăsat familiei
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia