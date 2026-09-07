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Cea mai mare paradă florală din lume: milioane de dalii au acoperit orașul natal al lui Van Gogh

Milioane de dalii au decorat uriașele care alegorice care au străbătut duminică străzile orașului Zundert, locul natal al lui Vincent van Gogh. Pentru realizarea unui singur car sunt folosite aproximativ 400.000 de flori, iar la celebra paradă din sudul Țărilor de Jos participă 20 de comunități locale.
Cea mai mare paradă florală din lume: milioane de dalii au acoperit orașul natal al lui Van Gogh
Car alegoric decorat cu dalii la Corso Zundert, cea mai mare paradă florală din lume/sursa foto: Erwin Martens/Corso Zundert/Facebook
Maria Miron
07 sept. 2026, 10:37, Life-Inedit
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Douăzeci de comunități locale au participat duminică la Corso Zundert, celebra paradă care transformă în fiecare an micul oraș din sudul Țărilor de Jos într-un spectaculos decor floral. Evenimentul, organizat pentru prima dată în 1936, se desfășoară în fiecare an în prima duminică din septembrie.

Zundert are aproximativ 20.000 de locuitori și este cunoscut în întreaga lume ca locul în care s-a născut, în 1853, pictorul Vincent van Gogh.

Până la o jumătate de milion de dalii pentru un singur car

Dimensiunile creațiilor explică necesarul uriaș de flori. „Unele care ajung la aproximativ nouă metri înălțime și sunt acoperite cu până la o jumătate de milion de dalii”, potrivit organizatorilor Corso Zundert citați de Le Figaro. Ele nu sunt propulsate de motoare, ci sunt împinse pe străzile orașului de voluntari.

Pregătirile mobilizează comunitatea luni întregi. Cele 20 de cartiere participante își cultivă propriile dalii, construiesc structurile uriașe și fixează florile manual înaintea paradei.

Numai pentru unul dintre carele din acest an, voluntarii au estimat că au cules aproximativ 400.000 de dalii. Câmpurile de dalii din Zundert se întind pe aproximativ 33 de hectare, iar pentru decorarea tuturor carelor alegorice sunt necesare circa opt milioane de flori.

„Febra corso” cuprinde întregul oraș

Pasiunea localnicilor pentru paradă este atât de mare încât are și un nume: „corsokoorts” – „febra corso”. Pregătirile încep încă din luna mai, iar o mare parte dintre locuitorii orașului își dedică timpul liber cultivării și culegerii daliilor, construirii carelor și decorării lor.

„Chiar dacă nu suntem plătiți, nu contează, pentru că ne distrăm atât de mult”, a spus unul dintre voluntari pentru sursa citată.

Potrivit lui Bas Noorden, reprezentant al uneia dintre comunitățile participante în consiliul de administrație al paradei, „este cu adevărat o muncă de echipă care ne permite să punem în scenă acest spectacol”.

De la commedia dell’arte la copiii – victime ale războiului

Spectacolul nu se încheie odată cu trecerea carelor prin oraș. Creațiile din acest an pot fi admirate și luni, iar temele lor merg de la commedia dell’arte, teatrul popular italian, și vrăjitorie până la copiii – victime ale războiului. Marți, după ce florile încep să se ofilească și să se usuce, uriașele construcții sunt demontate.

Tradiția paradelor de tip „corso”, în care comunitățile construiesc care alegorice decorate cu flori, este înscrisă din 2021 pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO.

Ediția din acest an a fost câștigată de creația „Zeespiegel” („Oglinda mării”), care a obținut cel mai mare punctaj din partea juriului.

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