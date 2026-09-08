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UE condamnă prezența miniștrilor sârbi la înmormântarea criminalului de război Ratko Mladic: Un eșec de a înfrunta un capitol întunecat din istoria recentă a Europei

Liderii Uniunii Europene au criticat dur participarea oficialilor guvernamentali sârbi la înmormântarea lui Ratko Mladic, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci condamnat pentru crime de război. Potrivit oficialilor de la Bruxelles, gestul contravine valorilor fundamentale necesare aderării Serbiei la blocul comunitar.
UE condamnă prezența miniștrilor sârbi la înmormântarea criminalului de război Ratko Mladic: Un eșec de a înfrunta un capitol întunecat din istoria recentă a Europei
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 sept. 2026, 12:07, Știri externe
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Reacție fermă de la vârful Uniunii Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au condamnat participarea mai multor membri ai guvernului de la Belgrad la ceremonia funerară a lui Ratko Mladic, condamnat în 2017, pentru genocid, crime împotriva umanității și încălcări ale legilor războiului, la închisoare pe viață.  

„Imaginile de la funeraliile lui Ratko Mladić, care au avut loc ieri la Belgrad, au fost șocante. Elementele de susținere oficială și prezența unor înalți oficiali sârbi la funeralii sunt profund regretabile. Acestea demonstrează eșecul de a înfrunta un capitol întunecat din istoria recentă a Europei și contravin valorilor care stau la baza parcursului Serbiei către Uniunea Europeană”, se arată în mesajul publicat pe X de liderii europeni. 

Prezența oficială la ceremonii

Ceremonia de înhumare a avut loc la Belgrad, capitala Serbiei, unde mii de persoane s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului lider militar condamnat pentru crime de război. 

Mai mulți miniștri ai guvernului sârb s-au alăturat mulțimii care a adus un omagiu în fața bisericii unde fusese depus trupul lui Mladić, inclusiv ministrul Apărării, Bratislav Gašić, și ministrul Justiției, Nenad Vujić. 

Genocidul de la Srebrenica

Ratko Mladic a încetat din viață la finalul lunii august în timp ce ispășea o condamnare la închisoare pe viață. 

Cea mai gravă dintre crimele pentru care a fost condamnat a fost genocidul de la Srebrenica. 

În iulie 1995, forțele sârbilor bosniaci conduse de Mladic au cucerit enclava Srebrenica, care fusese declarată anterior „zonă sigură” de Organizația Națiunilor Unite.  Până la 8.000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost uciși sau au dispărut, iar aproximativ 30.000 de femei, copii și vârstnici au fost strămutați cu forța din enclavă. 

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