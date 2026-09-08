Rachete Patriot pentru Ucraina înainte de iarnă. Marea Britanie anunță un nou pachet militar de 100 de milioane de lire

Guvernul britanic a anunțat marți că sprijinul va fi acordat prin mecanismul NATO PURL – Lista nevoilor prioritare ale Ucrainei, prin care Alianța coordonează achiziționarea din Statele Unite a echipamentelor militare necesare Kievului. Rachetele Patriot și celelalte echipamente de apărare antiaeriană urmează să fie livrate înainte de începutul iernii.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că pachetul este destinat protejării infrastructurii critice, a populației și a forțelor armate ucrainene în fața atacurilor rusești. Londra consideră că Rusia va continua să lovească obiective civile și energetice în lunile următoare.

Rachete Patriot, muniție și drone

Pe lângă rachetele pentru sistemele Patriot, pachetul britanic cuprinde alte interceptoare pentru apărarea antiaeriană, proiectile de artilerie de calibru mare și drone.

Londra anunțase anterior că intenționează să furnizeze Ucrainei peste 120.000 de drone în acest an, dintre care aproximativ 25.000 au fost deja livrate. Este vorba despre drone interceptoare folosite împotriva aparatelor rusești, drone de recunoaștere și drone de atac.

Marea Britanie a livrat recent și proiectilul cu numărul un milion din programul său de furnizare a muniției de artilerie de calibru mare.

Noul pachet de sprijin militar pentru Ucraina a fost anunțat în ziua reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, care reunește aproape 50 de state și coordonează sprijinul militar pentru Kiev. Cea de-a 36-a reuniune a grupului se desfășoară marți, în format virtual, și este coprezidată de ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, și de omologul său german, Boris Pistorius.

Rusia a reluat bombardamentele asupra Kievului

Decizia Londrei a fost făcută publică la câteva ore după ce Rusia a lansat, în noaptea de luni spre marți, un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, principalele ținte fiind regiunile Kiev și Odesa. În capitala ucraineană, două persoane au fost ucise, iar alte zece au fost rănite.

Armata Ucrainei a anunțat că Rusia a folosit în atac rachete balistice și de croazieră, precum și 166 de drone. Apărarea ucraineană a doborât sau neutralizat 31 de rachete de croazieră, două rachete balistice sau antinavă și 142 de drone, însă atacurile au fost înregistrate în 29 de locații.

Loviturile au marcat reluarea bombardamentelor asupra Kievului după o scurtă pauză în perioada vizitei în Ucraina a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, implicați în negocierile pentru încheierea războiului.