Ministra Afacerilor Externe și vicepremierul Anita Orbán a anunțat că, în urma unei evaluări efectuate de autoritățile maghiare, MAE din Ungaria a solicitat celor 10 reprezentanți ai misiunii diplomatice ruse să părăsească țara, potrivit publicației maghiare Index.

Potrivit anunțului făcut, marți, de ministra de Externe din Ungaria, diplomații ruși „s-au angajat în activități inacceptabile pentru diplomați în temeiul Convenției de la Viena”.

„Prin urmare, partea maghiară a solicitat persoanelor în cauză să părăsească Ungaria. Decizia vizează protejarea securității și suveranității Ungariei”, a anunțat Anita Orbán.

Ministra maghiară a Externelor a subliniat că acest lucru nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, dar și că Ungaria intenționează să mențină dialogul necesar.

În același timp, premierul Péter Magyar a citit, de asemenea, declarația ministrei în cadrul ședinței plenare a Adunării Naționale, adăugând că guvernul Tisza va apăra suveranitatea Ungariei.

Guvernul Magyar adoptă o atitudine diferită asupra Rusiei, față de guvernul anterior, condus de Viktor Orbán. În cadrul adunării generale a ONU, care începe, marți, Rusia este identificată și de Ungaria ca o sursă de pericol, actualul guvern condamnând oficial agresiunea rusă, în timp ce fostul guvern Orbán a fost îngăduitor față de Federația Rusă, arată sursa citată.