Iranul amenință SUA cu „război economic” și susține că a lansat o rachetă avansată spre nave americane

Avertismentul a fost transmis pe 8 septembrie de Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Acesta a afirmat că Teheranul își va extinde măsurile împotriva transportului maritim din Golful Persic dacă Statele Unite continuă blocada economică.

„Războiul economic va fi întâmpinat cu o zonă de excludere maritimă în Golful Persic, până la perimetrul blocadei”, a transmis Rezaei pe platforma X. El a adăugat că poziția operațională a Iranului față de navele și bazele militare americane a fost „fundamental recalibrată”, scrie Reuters.

Iran amenință SUA cu o zonă de excludere maritimă

Potrivit oficialului iranian, Teheranul intenționează să anunțe în următoarele zile o nouă zonă restricționată în Golf și să prezinte hărți pentru un nou coridor de navigație prin Strâmtoarea Ormuz.

Rezaei a declarat anterior că zona de restricție ar urma să pornească din apropierea punctului în care începe blocada americană împotriva Iranului și să se extindă în anumite regiuni ale Golfului Persic. Orice navă care ar intra în această zonă ar urma să fie inclusă pe o listă de sancțiuni iraniană.

Amenințările vin într-un moment în care transportul prin Strâmtoarea Ormuz este deja grav afectat. Înaintea războiului, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate treceau prin această rută strategică.

Iranul susține că a folosit o rachetă Qassem Basir împotriva SUA

Declarațiile lui Rezaei par să facă referire la racheta balistică Qassem Basir, despre care presa iraniană a relatat că ar fi fost lansată în apropierea Strâmtorii Ormuz împotriva unor nave americane.

Armata Statelor Unite a transmis însă că navele sale de război au evitat atacurile cu rachete.

Iranul prezintă Qassem Basir drept o versiune modernizată a unei rachete balistice, despre care susține că are o manevrabilitate îmbunătățită și poate evita sistemele de apărare antirachetă. Teheranul mai afirmă că sistemul de ghidare al rachetei poate funcționa în condiții de război electronic.

Agenția iraniană Fars a relatat că prima utilizare în luptă a rachetei ar fi avut loc în iunie 2025, împotriva Israelului.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz scade

Conflictul, început în 28 februarie după atacuri americane și israeliene asupra Iranului, a fost marcat de perioade de acalmie urmate de noi confruntări.

Statele Unite au raportat cel mai recent atacuri asupra unor ținte iraniene pe 5 septembrie, când forțele americane au lovit trei petroliere iraniene.

Datele privind transportul maritim arată amploarea efectelor asupra Strâmtorii Ormuz. În ultimele 10 zile, prin strâmtoare au trecut în medie doar aproximativ 10 nave de transport de mărfuri pe zi, cel mai scăzut nivel înregistrat din luna mai.

Unii analiști consideră că influența Iranului asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz ar putea scădea, în timp ce noile sancțiuni economice americane exercită o presiune tot mai mare asupra economiei iraniene.

Trump promite scăderea prețului petrolului

Președintele american Donald Trump a declarat că prețurile petrolului vor scădea puternic după încheierea războiului și a susținut că Statele Unite își vor atinge obiectivele în conflictul cu Iranul.

Trump a afirmat că operațiunea militară lansată în februarie urmărește să pună capăt programului nuclear iranian, să reducă posibilitatea Teheranului de a-și ataca vecinii și să creeze condițiile pentru schimbarea conducerii Iranului.

Până în prezent, liderii religioși de la Teheran rămân la putere și solicită în continuare ridicarea sancțiunilor. Iranul speră, de asemenea, să poată obține în viitor venituri de pe urma navelor care utilizează Strâmtoarea Ormuz.

Situația regională este complicată și de intensificarea atacurilor israeliene în sudul Libanului. Cel puțin 12 persoane au fost ucise pe 7 septembrie, potrivit Ministerului libanez al Sănătății, alimentând temerile privind o nouă ofensivă israeliană și complicând negocierile pentru încheierea conflictului.