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Andy Burnham și Donald Trump, discuție telefonică despre armistițiul din Ucraina. Ce au stabilit cei doi lideri

Premierul britanic Andy Burnham și președintele american Donald Trump au discutat luni la telefon despre continuarea negocierilor pentru un armistițiu în Ucraina și despre situația din Orientul Mijlociu.
Andy Burnham și Donald Trump, discuție telefonică despre armistițiul din Ucraina. Ce au stabilit cei doi lideri
Maria Nițu
07 sept. 2026, 22:01, Știri externe
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Prim-ministrul britanic Andy Burnham a purtat luni o discuție cu președintele SUA, Donald Trump, cei doi lideri fiind de acord asupra „necesității de a continua eforturile în vederea unui armistițiu” pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia în Ucraina, a anunțat Downing Street, potrivit Reuters.

„Prim-ministrul a reiterat sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina și pentru recentele negocieri de pace conduse de SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.

Burnham și Trump au discutat, de asemenea, despre Orientul Mijlociu, premierul britanic „subliniind importanța soluției celor două state, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și asigurarea faptului că Iranul nu va dobândi niciodată o armă nucleară”, a spus purtătorul de cuvânt.

Convorbirea de luni are loc după ce emisarii de pace ai SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, s-au întâlnit duminică la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy după ce sâmbătă au purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova.

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