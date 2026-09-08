Mai multe țări au anunțat că vor interzice comerțul cu unele produse israeliene. Poziția României

12 țări au publicat o declarație comună în care anunță interdicții naționale privind comerțul cu produse provenite din așezările israeliene ilegale, potrivit Clash Report. Este vorba despre Canada și despre 11 țări din Europa. Pe listă sunt Franța, Marea Britanie, Danemarca, Spania, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portugalia și Suedia.

Ce au stabilit liderii europeni

Liderii Franței, ai Marii Britanii și ai Canadei au discutat și au convenit că situația se deteriorează, din cauza violenței fără precedent a coloniștilor și a extinderii așezărilor, menționând în mod specific că proiectul E1 de colonizare din Cisiordania este „inacceptabil”. Ei au salutat măsurile luate de Irlanda, Spania, Olanda, Norvegia și Belgia.

Declarația comună de marți cere Israelului să oprească imediat extinderea așezărilor, să-i tragă la răspundere pe coloniștii violenți și să investigheze acuzațiile împotriva forțelor israeliene. Liderii europeni mai spun că „se opun ferm oricărei acțiuni care ar duce la anexarea teritoriilor palestiniene sau la strămutarea forțată a populației”.

Poziția României

România nu s-a alăturat declarației comune de marți. Totuși, mai mulți oficiali români au criticat planul de colonizare a Cisiordaniei.

Principalul argument este că prin implementarea planului pacea în zonă va fi foarte greu de obținut.

Ce este Planul E1

Planul E1 de colonizare din Cisiordania, este un subiect controversat și intens disputat la nivel global. Este vorba un proiect de urbanizare și colonizare propus de Israel pentru o zonă de aproximativ 12 kilometri pătrați numită Coridorul E1 situată la est de Ierusalim.

Miza este conectarea Ierusalimului la o mare colonie israeliană din apropiere. Planul este controversat deoarece prin aplicarea lui Cisiordania ar fi tăiată în două. Ca urmare, ar face aproape imposibilă crearea unui stat palestinian, așa cum se propune prin așa numita „soluția celor două state”.