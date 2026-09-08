Prima pagină » Politic » UPDATE: Sorina Matei, numită la șefia TVR! Jurnalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu după decizia CCR de invalidare a conducerilor Radioului și Televiziunii de Stat

UPDATE: Sorina Matei, numită la șefia TVR! Jurnalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu după decizia CCR de invalidare a conducerilor Radioului și Televiziunii de Stat

Sorina Matei este propunerea pentru șefia Societății Române de Televiziune (SRTv).
UPDATE: Sorina Matei, numită la șefia TVR! Jurnalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu după decizia CCR de invalidare a conducerilor Radioului și Televiziunii de Stat
Cezar Moldovan
08 sept. 2026, 14:23, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

UPDATE: Propunerea a fost votată, iar Sorina Matei va fi noul Director General al TVR, ca interimar, pentru o perioadă de 60 de zile.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit surselor Gândul, astăzi ar urma sa fie avansată propunerea în interiorul conducerii Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Miercuri, conform calendarului, Sorina Matei ar urma să fie audiată în comisiile de specialitate, după care propunerea va merge la vot final. Dacă va trece, jurnalista va conduce televiziunea publică în locul Adrianei Săftoiu.

Propunerile pentru conducerile SRTv și Radioului public vor fi votate în Birourile Permanente Reunite, după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea AUR, care a reclamat că partidul nu are în conducerile celor două instituții o reprezentare proporțională cu ponderea sa în Parlament.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei a debutat în presă în 1997, inițial în presa scrisă. A lucrat ca reporter la Jurnalul Național, înainte de a face pasul spre televiziune, în 2003. În această perioadă a acoperit intens zona politică. A fost acreditată timp de aproximativ 12 ani la Palatul Cotroceni, în mandatele președinților Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Băsescu, devenind unul dintre cei mai titrați corespondenți.

S-a specializat, de asemenea, în domeniul justiției. Dezvăluirile și anchetele sale au zguduit sistemul în repetate rânduri.

A lucrat aproximativ șase ani în presa scrisă, ca jurnalist și reporter special.

Din septembrie 2003 a lucrat în televiziune la Antena 1 și Antena 3. A fost reporter și a coordonat secția Politic.

După Antena 3, a urmat B1TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

În octombrie 2025, s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax.

La Societatea Română de Radiodifuziune, ar urma să fie propus Răzvan Dincă, cel care a mai condus instituția în perioada 2021-2025.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
Scandalurile de corupție se țin lanț în Ucraina. O nouă demisie zguduie regimul lui Zelenski. Procurorul general s-a retras din funcție. Gândul face retrospectiva celor mai răsunatoare scandaluri de la începutul războiului
Gandul
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ..
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
O hotărâre CJUE din cazul unui primar PSD i-ar putea salva mandatul lui Fritz. Avocatul Tudor Chiuariu, care a obținut decizia: „Este valabilă și foarte actuală”
Libertatea
Cele trei zodii care scapă de grija banilor la început de septembrie! Norocul le surâde pe plan financiar
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia