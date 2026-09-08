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Primăriile, spitalele și universitățile pot primi bani pentru panouri fotovoltaice și baterii. Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți că a semnat ordinele pentru două programe din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu.
Primăriile, spitalele și universitățile pot primi bani pentru panouri fotovoltaice și baterii. Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
08 sept. 2026, 13:19, Politic
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„Astăzi am semnat ordinele pentru două programe din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu”, a transmis Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii de stocare.

„Proiectele pot include și pompe de căldură, iar energia produsă va fi folosită pentru consumul propriu. Bateriile sunt obligatorii și vor fi dimensionate pentru 2-4 ore de funcționare”, a precizat premierul interimar.

Cel de-al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere a energiei din surse regenerabile.

Potrivit lui Bolojan, acestea „vor putea instala baterii în spatele contorului, pentru a stoca energia produsă și a o folosi pentru consumul propriu”.

De cele două programe pot beneficia primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, centrele sociale și alte instituții publice.

Finanțarea poate acoperi „până la 100% din cheltuielile eligibile”, în limita a 10 milioane de euro pentru un beneficiar.

Apelurile se deschid vineri, 11 septembrie, iar cererile vor fi depuse prin AFIR până la 6 noiembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului, în ordinea depunerii.

Evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 9 noiembrie 2026 – 12 februarie 2027, iar investițiile trebuie finalizate și puse în funcțiune până la 31 decembrie 2029.

„Prin aceste investiții, instituțiile publice își vor putea reduce facturile la energie și vor putea folosi mai eficient energia produsă din surse regenerabile, reducând în același timp presiunea asupra rețelei în perioadele de consum ridicat”, a mai scris Ilie Bolojan.

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