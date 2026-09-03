CCR declară drept neconstituțională desemnarea majorității politice din Consiliile de Administrație ale TVR și Radio România

Este vorba despre Decizia nr. 394 din 29 aprilie 2026, referitoare la Hotărârea Parlamentului nr. 45/2025 privind CA al Societății Române de Televiziune, și Decizia nr. 395 din aceeași zi.

Acestea fac referire la Hotărârea Parlamentului nr. 46/2025 privind CA al Societății Române de Radiodifuziune.

Ce se arată în hotărârile Curții

CCR spune că, după publicarea deciziei: „actul de numire efectuat de Parlament potrivit art.19 alin.(7) din Legea nr.41/1994, în considerarea componenței Consiliului de administrație al SRTV astfel cum a fost stabilită prin Hotărârea Parlamentului României nr.45/2025, își încetează efectele juridice”.

Curtea adaugă că Parlamentul va trebui să facă o nouă numire, dintre persoanele care vor alcătui noua componență a CA.

Se face referire la numirea președintelui Consiliului de Administrație, realizată în baza art. 19 alin. (7) din Legea nr. 41/1994. Președintele CA este, potrivit aceleiași legi, directorul general al societății. Adriana Săftoiu a fost numită de Parlament în această funcție la 26 noiembrie 2025, cu 230 de voturi pentru și unul împotrivă.

CCR nu aplică retroactiv neconstituționalitatea asupra voturilor date până acum de CA, dar nici nu permite ca șeful ales în baza acelei configurații să-și continue mandatul de patru ani după publicare.

Același lucru se arată și în Decizia nr. 395 privind Radio România.

CCR stabilește că actul de numire realizat de Parlament în baza art. 19 alin. (7), „în considerarea componenței Consiliului de administrație al SRR” stabilite prin HP nr. 46/2025, „își încetează efectele juridice la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial”.

Și aici, Parlamentul este obligat să facă o nouă numire, dintre membrii noii componențe a CA. În acest caz este vorba despre Robert Cristian Schwartz, validat de Parlament în 26 noiembrie 2025 cu 241 de voturi pentru și două împotrivă.

Context

Decizia CCR vine în contextul în care partidul AUR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la faptul că nu a primit locurile cuvenite.

La 18 noiembrie 2025, când au fost făcute desemnările, situația reținută chiar de CCR era:

PSD – 129 parlamentari, 27,8%;

AUR – 90, 19,4%;

PNL – 73, 15,7%;

USR – 59, 12,7%;

UDMR – 32, 6,9%.

Astfel, CCR constată că această realitate nu s-a reflectat în distribuția mandatelor.