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Comisiile de IT ale Parlamentului analizează miercuri atacul cibernetic asupra ANCPI

Comisiile IT din Camera Deputaților și Senat se reunesc miercuri, de la ora 13.00, pentru a analiza modul în care a fost gestionat atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), potrivit unei informări transmise de USR.
Comisiile de IT ale Parlamentului analizează miercuri atacul cibernetic asupra ANCPI
Diana Nunuț
08 sept. 2026, 15:36, Politic
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Comisiile IT ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc, miercuri, pentru analizarea modului în care a fost gestionat atacul cibernetic din asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care a avut loc la jumătatea lunii iulie.

Potrivit unei informări transmise de USR, ședința comună a fost convocată de către președinții comisiilor IT din cele două camere ale Parlamentului, iar aceasta va avea loc la ora 13:00.

Instituțiile-cheie, chemate să prezinte rapoarte

Potrivit USR, la dezbatere au fost invitaţi reprezentanţi ai: ANCPI – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ADR – Autoritatea pentru Digitalizarea României, STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, CYBERINT – Centrul Naţional Cyberint, ANSPDCP – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, DNSC – Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Potrivit USR, cele două comisii au solicitat instituțiilor implicate să prezinte informații privind cauzele incidentului, măsurile adoptate până în prezent și responsabilitățile fiecărei instituții în gestionarea crizei.

Audierea reprezentanților instituțiilor urmărește să clarifice modul în care a fost gestionat incidentul de securitate și măsurile adoptate ulterior pentru limitarea efectelor atacului și prevenirea unor situații similare.

Atacul cibernetic de la ANCPI

În data de 14 iulie, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic și timp de aproape o lună, sistemele informatice ale acesteia au fost indisponibile. Printre acestea s-au numărat aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, dar și adresele oficiale de e-mail.

Începând din 12 august, aplicația e-Terra și-a reluat activitatea, iar notarii publici, persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici-judiciari și executorii judecătorești au din nou acces la sistem.

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