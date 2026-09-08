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Kelemen Hunor propune un vot comun pentru viitorul guvern, apoi „fiecare își vede de treabă”. Ce garanții spune că a primit de la Sorin Grindeanu

Kelemen Hunor, președintele UDMR, propune ca PNL, PSD și UDMR să susțină împreună învestirea viitorului guvern.
Kelemen Hunor propune un vot comun pentru viitorul guvern, apoi „fiecare își vede de treabă
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Maria Nițu
08 sept. 2026, 18:02, Politic
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Președintele UDMR Kelemen Hunor s-a întâlnit, marți, la Parlament, cu liderul PSD Sorin Grindeanu pentru a discuta soluțiile pentru instalarea unui nou guvern. Liderul UDMR a spus că Grindeanu l-a asigurat că PSD nu va forma un guvern împreună cu AUR.

Kelemen Hunor a fost întrebat dacă a discutat cu liderul PSD despre posibila desemnare a lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

„Nu am discutat de Luca Niculescu. Până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier, dar, sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat, da, despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create. Și domnul Grindeanu și cu mine suntem, ca de altfel, și domnul Bolojan, de părere că avem nevoie de un guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp, așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia și percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un guvern, deci avem nevoie de un guvern”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat cu ce majoritate ar putea fi votat acest guvern, liderul UDMR a spus că „insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să existe un vot de învestire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR”, a declarat Kelemen Hunor.

„Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă, în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante: bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului”, a continuat liderul UDMR.

Acesta a mai spus că formarea unei astfel de majorități ar însemna și o responsabilitate pentru partidele care au format actuala coaliție de guvernare.

„Asta ar fi și este responsabilitatea noastră a tuturor celor care, acum un an și ceva, am format un guvern de o majoritate stabilă, care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni până în luna mai. Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea și, sigur, ar trebui o discuție între lideri, între Grindeanu, Bolojan și mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern”, a adăugat el.

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