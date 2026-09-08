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Ancheta privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu continuă. Senatul reprogramează audierea premierului interimar. Acesta nu s-a prezentat în fața parlamentarilor

Senatul continuă ancheta privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan, premierul interimar al României, și Simina Tănăsescu, președinta CCR, iar la data de 15 septembrie vor fi audiați Mircea Abrudean, președintele Senatului, și Tănăsescu, după ce Bolojan nu s-a prezentat marți în fața parlamentarilor.
Ancheta privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu continuă. Senatul reprogramează audierea premierului interimar. Acesta nu s-a prezentat în fața parlamentarilor
Maria Nițu
08 sept. 2026, 17:05, Politic
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Comisia de constituționalitate a Senatului va continua săptămâna viitoare audierile în ancheta privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, care a avut loc pe 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Simina Tănăsescu și Mircea Abrudean au fost invitați la audieri pe 15 septembrie, pentru a oferi detalii despre întâlnirea din 14 august, care a durat aproximativ 30-35 de minute.

În ședința de marți, condusă de președinta Comisiei de constituționalitate, Nadia Cerva (PACE – Întâi România), au fost prezentate înregistrări video cu sosirea și plecarea lui Ilie Bolojan și a Siminei Tănăsescu de la întâlnire.

Simina Tănăsescu nu s-a prezentat la audieri și a transmis că este disponibilă pentru o audiere după data de 11 septembrie.

Potrivit unor surse, șefa CCR se află în prezent în străinătate. Nici premierul interimar Ilie Bolojan nu s-a prezentat, marți, în fața comisiei parlamentare.

Ancheta ar putea fi extinsă, dacă plenul Senatului va aproba solicitarea, și asupra unor informații apărute în presă potrivit cărora judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi deplasat în insula Mykonos, în Grecia, cu un avion privat, alături de deputații Florin Manole și Victor Ponta.

Primul audiat în ședința de marți a comisiei a fost subofițerul SPP Gabriel Băluțoiu, care pe 14 august se afla la post la intrarea în biroul președintelui Senatului.

Totuși, acesta a precizat că, potrivit Regulamentului, nu poate oferi informații despre activitatea sa, acestea fiind „secret de stat”. Întrebat dacă a recunoscut-o pe președinta CCR, ofițerul a spus că o cunoștea „doar de la TV”.

Mircea Abrudean a declarat, în urmă cu o săptămână, că va participa la ședința comisiei. El a precizat însă că nu are ce explicații să ofere în legătură cu folosirea biroului său de către premier, considerând că este „un lucru absolut normal”.

La data de 24 august, plenul Senatului a aprobat desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constituționalitate cu privire la întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

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