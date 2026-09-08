Incredibil. Rușii consumă peste 400.000 de euro în fiecare minut pentru război

În prima jumătate a anului, Rusia a cheltuit o sumă record de 10,687 trilioane de ruble pentru armată și producția de armament, anunță Nexta.

Calculele, bazate pe datele Ministerului Finanțelor al Federației Ruse, au fost efectuate de cercetătorul german Janis Kluge, de la Institutul pentru Probleme de Securitate Internațională.

Rușii au cheltuit peste 400.000 de euro în fiecare minut pentru război

Transformată în moneda europeană, suma este de 106,27 miliarde de euro. Tot prin transformarea la cursul valutar se ajunge la o cheltuială incredibilă de 17,70 miliarde de euro pe lună și de 586,71 milioane de euro pe zi.

De asemenea, calculele indică o cheltuială pentru efortul de război de 24,95 milioane de euro pe oră, 416.000 euro pe minut și 7.000 euro pe secundă.

Cheltuielile militare, în creștere galopantă

Sursa menționată a mai transmis că în acest an cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu aproximativ 30%.

Comparația cu anul 2021 oferă o imagine mai clară: cheltuielile au crescut de cinci ori.

Pierderi record și în ceea ce privește victimele

Numărul exact al victimelor este dificil de verificat deoarece Rusia nu oferă astfel de statistici. Totuși, estimările oficiale ucrainene și ale unor organizații internaționale vorbesc despre aproape 1,5 milioane de soldați scoși din luptă.

Totodată, estimările serviciilor de informații occidentale indică faptul că aproape 500.000 de militari ruși au fost uciși de la începutul războiului, în februarie 2022.

Un studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) arată că rata pierderilor dintre Rusia și Ucraina a explodat în prima jumătate a anului 2026. Se pare că s-a ajuns la un raport de aproape 8:1 în defavoarea Rusiei, față de 2:1 sau 3:1 în primii ani ai războiului.