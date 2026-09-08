Șeful Petrotel-Lukoil confirmă că gigantul petrolier a solicitat autorităților americane emiterea unei licențe specifice pentru repornirea rafinăriei. Argumentele oficiale

Oficialii Petrotel-Lukoil se concentrează în prezent pe demersurile pentru repornirea rafinăriei, în paralel cu derularea procedurii insolvenței, care organizează relația companiei cu creditori.
Potrivit declarațiilor oficiale, compania spune că vrea să reia activitatea cât mai repede și că demersurile pentru obținerea unei licențe OFAC specifice continuă. Argumentul său este direct corelat cu situația industrială: o rafinărie ținută în conservare se degradează, iar România traversează o perioadă în care prețurile carburanților se află la niveluri foarte ridicate. Conducerea admire că repornirea Petrotel nu ar garanta automat ieftiniri la pompă, dar ar readuce în piață aproximativ o cincime din capacitatea națională de rafinare și ar întări reziliența aprovizionării.
Prahova a deschis procedura generală a insolvenței la 26 august 2026, dar protecția juridică nu poate înlocui autorizația necesară reluării producției comerciale, au transmis oficialii.
Din această perspectivă, repornirea activității este crucială, spune conducerea companiei, subliniind că fiecare lună de staționare mărește costul tehnic al revenirii, reduce valoarea recuperabilă pentru creditori și pune presiune pe o echipă și pe un lanț de furnizori care trebuie păstrate împreună pentru ca repornirea să mai fie posibilă.
Așa cum a relatat și Mediafax anterior, scrisoarea primită de fostul ministru al Energiei nu este suficientă pentru reluarea activității rafinăriei de sub umbrela gigantului rus, una dintre cele patru entități aflate sub supravegherea extinsă a statului român.
În aprilie, Ministerul Energiei a anunțat că primise din partea autorităților americane o clarificare favorabilă repornirii Petrotel. În iunie, același minister a confirmat însă că operatorul considera scrisoarea insuficientă juridic și solicita o licență propriu-zisă de exceptare.
„Diferența este esențială: o interpretare administrativă poate reduce incertitudinea, dar băncile, furnizorii, traderii și asigurătorii au nevoie de un temei explicit pentru tranzacțiile fără de care rafinăria nu poate funcționa”, arată compania.
Potrivit acestora, Licența Generală 131I, emisă de OFAC la 20 august și valabilă până la 19 septembrie 2026, autorizează negocierea unor contracte condiționate pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil și anumite operațiuni de întreținere sau închidere controlată. Textul oficial cere o autorizare separată pentru executarea vânzării și nu oferă, prin el însuși, o permisiune generală pentru producția comercială la Ploiești. În documentele publice OFAC consultate până la 8 septembrie nu apare o licență specifică pentru operarea Petrotel, ceea ce explică de ce solicitarea companiei rămâne deschisă.
„Petrotel continuă demersurile pentru obținerea unei licențe OFAC specifice, care să permită reluarea activității într-un cadru juridic clar. Nu solicităm ocolirea regimului de sancțiuni, ci un mecanism explicit, limitat și verificabil, care să ofere siguranță tuturor părților implicate — autorități, bănci, furnizori, parteneri comerciali și creditori”, afirmă Dan Dănulescu, director general executiv și președinte al directoratului Petrotel-Lukoil.
Dan Dănulescu este inginer și manager cu peste două decenii de experiență în rafinăria de la Ploiești, unde lucrează din decembrie 2003, și a preluat conducerea executivă în 2023.
Oficialii subliniază în comentariu transmis că o rafinărie nu poate fi încuiată și redeschisă după un an, ca un depozit sau o hală, ci este un sistem integrat de coloane, conducte, schimbătoare de căldură, cuptoare, pompe, compresoare, turbine, rezervoare, instalații electrice și de automatizare și chiar și fără producție, aceste echipamente rămân expuse umidității, oxigenului, depunerilor, variațiilor de temperatură și proceselor de coroziune.
Potrivit reprezentanților Retrotel-Lukoil, standardele tehnice pentru conservarea echipamentelor petroliere tratează staționarea de peste o lună ca pe o perioadă care cere proceduri dedicate. Unele depuneri care sunt stabile în timpul funcționării pot deveni corozive în regim de oprire; fluidele rămase în circuite pot reține apă sau se pot solidifica; etanșările, lagărele și echipamentele rotative au nevoie de inspecții, lubrifiere, rotire periodică și reprotejare. Protecția anticorozivă, inertizarea, drenarea, controlul atmosferei, păstrarea utilităților minime și verificarea instrumentației nu sunt operațiuni cosmetice, ci condiții de integritate.
„O rafinărie oprită nu este o rafinărie pusă între paranteze. În fiecare zi trebuie să păstrăm instalațiile într-o stare sigură și pregătită pentru repornire. Conservarea încetinește degradarea, dar nu suspendă timpul. Cu cât staționarea se prelungește, cu atât cresc volumul verificărilor, costul intervențiilor și complexitatea revenirii în producție”, explică Dan Dănulescu.
Totodată, precizează oficialii, repornirea nu se produce prin simpla ridicare a unei interdicții. După o oprire prelungită, compania trebuie să valideze integritatea mecanică, să testeze sistemele de protecție și control, să verifice rezervoarele și circuitele, să asigure utilitățile, stocurile, transportul, asigurările și personalul calificat. Procesul trebuie etapizat, documentat și coordonat cu administratorul judiciar și cu supravegherea exercitată de autoritățile române.
De aceea, urgența pe care o invocă Petrotel nu trebuie confundată cu graba, transmite compania, precizând că are nevoie ca decizia juridică să vină suficient de repede pentru a putea pregăti riguros repornirea, înainte ca degradarea instalațiilor și dispersarea competențelor să facă proiectul mai scump și mai riscant. O autorizație clară ar permite tuturor participanților să distingă tranzacțiile permise de cele interzise și să construiască un circuit financiar transparent.
„Vrem să reluăm activitatea cât mai repede, în deplină conformitate cu sancțiunile și numai după verificările tehnice necesare. Rapid nu înseamnă nimic improvizat. Vrem să obținem la timp cadrul legal, să protejăm instalațiile și să pregătim o pornire sigură, alături de oamenii și partenerii care cunosc această rafinărie”, spune Dan Dănulescu.
Potrivit companiei, contextul pieței face această discuție mai mult decât una despre viitorul unei singure companii. La început de septembrie, datele agregate din peste 1.800 de stații indicau un preț mediu național de aproximativ 9,77 lei pe litru pentru benzina standard și 10,23 lei pentru motorina standard. Conform relatărilor presei de specialitate, benzina atinsese un maxim istoric, iar motorina depășise din nou pragul de 10 lei pe litru în toate marile rețele. Volatilitatea a rămas vizibilă chiar și după reducerea temporară a accizei la motorină pentru prima jumătate a lunii septembrie.
Oficialii admit că ar fi incorect să se susțină că repornirea Petrotel va reduce automat prețul de la pompă, în contextul în care prețurile depind de cotațiile internaționale ale țițeiului și produselor petroliere, de cursul de schimb, accize și TVA, costurile logistice, marjele de rafinare și concurența comercială. Totuși, spun aceștia, o capacitate internă suplimentară poate însă limita expunerea la importuri în momente de tensiune, poate diversifica sursele de aprovizionare și poate întări concurența și flexibilitatea sistemului.
„Nu promitem că o singură rafinărie poate controla prețul carburanților. Dar o țară este mai rezilientă atunci când își folosește capacitățile de rafinare, iar piața are mai multe surse de produs. Petrotel vrea să revină ca producător, să proceseze materii prime permise și să contribuie la siguranța aprovizionării României”, afirmă Dan Dănulescu.
Petrotel are o capacitate instalată de aproximativ 2,4 milioane de tone de țiței pe an, echivalentul a circa 20% din capacitatea națională de rafinare. În regim normal, platforma poate produce aproximativ 1,1 milioane de tone de motorină și 600.000 de tone de benzină anual, alături de GPL, combustibil pentru aviație și alte produse petroliere. Aceste volume nu se traduc mecanic într-o anumită reducere de preț, dar sunt relevante pentru balanța dintre producția internă și necesarul acoperit din import.
„Importanța energetică a rafinăriei trebuie înțeleasă și prin infrastructura construită în jurul ei: furnizori de energie și utilități, companii de mentenanță și inginerie, operatori feroviari și portuari, laboratoare, servicii de mediu, asigurători și contractori de siguranță industrială. Repornirea reactivează un ecosistem; ca atare, prelungirea staționării îi slăbește capacitatea de a răspunde atunci când piața are nevoie de el”, arată conducerea companiei.
Oficialii precizează că insolvența îi oferă Petrotel un cadru comun de negociere cu creditorii, dar reorganizarea devine credibilă numai dacă explică sursa viitoare a veniturilor. Conservarea fără perspectivă de repornire consumă numerar și păstrează temporar valoarea; producția autorizată poate reface fluxurile comerciale din care se plătesc salarii, taxe, furnizori și creanțe. De aceea, licența OFAC nu este un subiect separat de reorganizare.
Potrivit acestora, în același timp, orice autorizare trebuie dublată de reguli verificabile: separarea fluxurilor financiare de entitățile sancționate, trasabilitatea plăților, utilizarea unor materii prime admise, raportarea către administratorul judiciar și autorități și păstrarea tuturor partenerilor critici.
„Repornirea este puntea dintre conservare și reorganizare. Ea poate readuce veniturile necesare pentru a susține activitatea curentă, pentru a păstra partenerii și pentru a construi un program realist de plată a obligațiilor. Vom lucra cu administratorul judiciar, creditorii și autoritățile pentru ca acest proiect să fie transparent și verificabil”, declară Dan Dănulescu.
„Mesajul nostru este simplu: Petrotel vrea să pornească, să producă în mod legal și transparent și să păstreze rafinăria ca activ industrial al României. Fiecare zi de conservare este o zi în care protejăm această posibilitate; fiecare întârziere suplimentară o face mai greu de realizat. De aceea avem nevoie de o decizie clară și de un drum verificabil spre reluarea activității. Ajutați-ne să începem să producem”, a conchis Dan Dănulescu, în comentariul transmis.