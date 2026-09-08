Compania românească Arcada Company este implicată în lucrări feroviare de peste 12,7 miliarde de lei, fără TVA, pe mai multe dintre marile proiecte de modernizare și reabilitare a infrastructurii CFR. Compania este antreprenor principal sau partener în asocieri pe șantiere din București, Giurgiu, Cluj, Bihor, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Ialomița, potrivit situației centralizate de CFR pentru lunile iulie-august 2026.

Portofoliul Arcada include atât proiecte finanțate prin PNRR și Connecting Europe Facility (CEF), cât și lucrări de reabilitare a unor tronsoane feroviare existente. În paralel, compania participă și la două proceduri de achiziție pentru lucrări pe linia Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida.

Cele mai avansate dintre proiectele în care este implicată compania sunt lucrările din stațiile Fetești și Ciulnița, cu un stadiu fizic de 93%, și cele două loturi de pe linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, unde execuția a ajuns la aproximativ 73-74%.

București – Giurgiu: lucrările au ajuns la aproape 12%

Pe linia București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, Lotul 2, Arcada Company este lider al asocierii RailWorks, alături de Alstom Transport.

Contractul vizează modernizarea unui tronson de 55,5 kilometri care traversează Bucureștiul și județele Ilfov și Giurgiu. Valoarea lucrărilor este de 2,11 miliarde de lei, fără TVA.

Contractul a început în septembrie 2025, iar finalizarea este estimată pentru septembrie 2028. La momentul raportării CFR, stadiul fizic și cel financiar erau ambele de 11,98%.

Lucrările de proiectare sunt în derulare, iar autorizația de construire a fost emisă în martie 2026. Pentru desfășurarea lucrărilor, circulația trenurilor pe intervalul Jilava – Frătești a fost închisă începând cu 16 martie 2026.

Cluj-Napoca – Oradea: Arcada lucrează pe primele două loturi

Pe magistrala Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, Arcada este implicată în primele două loturi ale proiectului de electrificare și reabilitare finanțat prin PNRR.

Pe Lotul 1, Cluj-Napoca – Aghireș, cu o lungime de 30,4 kilometri, Alstom Transport este liderul asocierii, iar Arcada Company este partener.

Lucrările au început în ianuarie 2023, iar stadiul fizic a ajuns la 73%, față de un stadiu financiar de 59,01%. Contractul are o valoare de 1,61 miliarde de lei.

Termenul pentru etapa finanțată prin PNRR este august 2026, în timp ce finalizarea etapei aferente proiectului tehnic este prevăzută pentru semestrul al doilea din 2027.

Pe următorul tronson, Aghireș – Poieni, Arcada este de această dată liderul asocierii, cu Alstom Transport partener.

Contractul, în valoare de 1,54 miliarde de lei, acoperă 36,5 kilometri de cale ferată. Lucrările au început în ianuarie 2023 și au ajuns la un stadiu fizic de 74%, în timp ce stadiul financiar este de 68,8%.

Și în acest caz, termenul pentru etapa PNRR este august 2026, iar finalizarea integrală este estimată pentru semestrul al doilea din 2027.

Fetești și Ciulnița: șantierul a ajuns la 93%

Unul dintre cele mai avansate proiecte în care este implicată Arcada este cel pentru lucrări în stațiile Fetești și Ciulnița, parte din proiectul de modernizare a liniei București – Constanța, faza II.

Arcada este liderul asocierii cu ISPCF, iar contractul are o valoare de 417 milioane de lei, fără TVA.

Lucrările, care acoperă cele două stații și un sector de 18,85 kilometri din județele Ialomița și Călărași, au început în iunie 2022.

Stadiul fizic a ajuns la 93%, iar cel financiar la 88,98%. Finalizarea este estimată pentru octombrie 2026.

Brașov – Sighișoara: proiecte de peste 7 miliarde de lei

Cea mai mare concentrare de lucrări în care este implicată Arcada se află pe secțiunea Brașov – Sighișoara a liniei Brașov – Simeria.

Compania face parte din asocierile RailWorks pentru toate cele trei subsecțiuni ale proiectului.

Pe subsecțiunile Brașov – Apața și Cața – Sighișoara, cu o lungime cumulată de aproximativ 84 de kilometri, antreprenorul este asocierea formată din Alstom Transport, Aktor Technical Societe Anonyme, Arcada Company și Euro Construct Trading 98.

Contractul are o valoare de 3,75 miliarde de lei, iar lucrările au început în aprilie 2020. Stadiul fizic a ajuns la 60,12%, iar cel financiar la 51,45%. Finalizarea este estimată pentru iunie 2028.

În această zonă sunt în lucru mai multe tuneluri. La Mureni au fost excavați 647 de metri din cei 759 de metri ai tunelului, în timp ce la Archita 1, Archita 2 și Beia lucrările au avansat în ritmuri diferite. La Archita 2 și Beia, execuția tunelurilor nu începuse încă la momentul raportării.

Pe subsecțiunea Apața – Cața, de aproximativ 28 de kilometri, Arcada este partener în asocierea RailWorks formată din Aktor, Alstom Transport și Arcada Company.

Contractul are o valoare de 3,36 miliarde de lei. Lucrările au început în noiembrie 2020, iar stadiul fizic este de 60,27%, față de 55,74% financiar. Termenul estimat pentru finalizare este februarie 2028.

Această subsecțiune include două dintre cele mai importante lucrări de artă ale proiectului: tunelurile Ormeniș și Homorod.

Tunelul Ormeniș are aproximativ 7,1 kilometri și două galerii, excavate cu utilaje TBM, iar tunelul Homorod are circa 5,2 kilometri și alte două galerii. Excavarea este aproape finalizată pe toate cele patru galerii, iar în prezent sunt executate lucrări de mentenanță și de tratare a infiltrațiilor de apă.

Arcada participă și la noi licitații

Compania nu se limitează la proiectele deja contractate. Arcada Company a depus oferte individuale și pentru două loturi dintr-o procedură privind înlocuirea elementelor suprastructurii căii ferate pe linia Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida, cu o lungime totală de circa 50,7 kilometri.

Pentru Lotul 1, Cluj-Napoca – Apahida – Jucu, cu aproximativ 25,3 kilometri echivalent fir dublu, valoarea estimată este de 128,98 milioane de lei. La procedură au fost depuse șase oferte, inclusiv cea a Arcada Company.

Pentru Lotul 2, Jucu – Bonțida, cu aproximativ 25,4 kilometri echivalent fir dublu, valoarea estimată este de 98,19 milioane de lei. Pentru acest lot au fost depuse opt oferte, printre care și oferta individuală a Arcada.

La momentul centralizării informațiilor de către CFR, ambele proceduri se aflau în etapa de evaluare a ofertelor.

Portofoliu de peste 12,7 miliarde de lei

Dacă sunt cumulate contractele de execuție deja atribuite în care Arcada Company este antreprenor sau partener, valoarea acestora depășește 12,7 miliarde de lei, fără TVA.

Compania este astfel prezentă pe unele dintre cele mai importante proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare din România, de la coridorul București – Constanța și linia București – Giurgiu până la proiectele de pe coridorul Cluj-Napoca – Oradea și magistrala Brașov – Sighișoara.

Proiectele în care Arcada este implicată:

Proiect Rol Arcada Stadiu fizic Valoare (mil. lei, fără TVA) București Nord – Jilava – Giurgiu Nord, Lotul 2 Lider asociere 11,98% 2.108,26 Cluj-Napoca – Aghireș, Lotul 1 Partener 73% 1.611,48 Aghireș – Poieni, Lotul 2 Lider asociere 74% 1.535,20 Fetești – Ciulnița Lider asociere 93% 417,03 Brașov – Apața / Cața – Sighișoara Partener 60,12% 3.747,59 Apața – Cața Partener 60,27% 3.360,42

La acestea se adaugă cele două loturi de pe linia Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida, unde Arcada este ofertant individual, iar procedurile de achiziție sunt încă în evaluare.

Articol preluat din Economedia.ro