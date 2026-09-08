„Bunăstarea Europei este în pericol”. Industria care a construit prosperitatea continentului pierde teren în fața Chinei

Francisco Riberas, președintele grupului spaniol Gestamp, unul dintre marii producători mondiali de componente auto, avertizează că problemele constructorilor europeni nu pot fi privite doar ca dificultăți ale unor companii precum Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz sau BMW. În jurul acestora funcționează o rețea uriașă de furnizori, fabrici și servicii industriale, iar slăbirea producției auto poate afecta întreaga bază industrială a Europei.

„Bunăstarea Europei” este în joc, este avertismentul transmis de Riberas, în condițiile în care industria auto și activitățile asociate susțin aproximativ 14 milioane de locuri de muncă pe continent. Potrivit Comisiei Europene, sectorul generează circa 7% din PIB-ul Uniunii Europene și aproximativ 13 milioane de locuri de muncă sunt legate direct sau indirect de acesta.

Europa a pierdut teren. China produce acum peste 60% din mașinile lumii

Una dintre cele mai mari probleme este modificarea centrului de greutate al industriei auto mondiale.

Asia, cu China în prim-plan, produce în prezent peste 60% dintre vehiculele fabricate la nivel global, în timp ce ponderea Uniunii Europene a coborât sub 15%, potrivit datelor prezentate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Mașinile fabricate în China reprezintă deja aproximativ 7% din vânzările de automobile din UE, iar exporturile producătorilor europeni către piețe-cheie precum China și Statele Unite sunt sub presiune.

Diferența este și mai vizibilă în cazul automobilelor electrice.

În 2025, în lume au fost produse aproape 22 de milioane de mașini electrice, iar aproximativ trei sferturi dintre acestea au ieșit din fabricile Chinei, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. China a produs aproximativ 16 milioane de automobile electrice într-un singur an.

Uniunea Europeană a rămas al doilea mare producător, cu aproximativ 3,2 milioane de mașini electrice fabricate în 2025, însă importurile au crescut cu aproximativ 35%, la peste 900.000 de unități. Aproape 60% dintre acestea au venit din China.

Presiunea ar putea crește și mai mult. Constructorii chinezi încearcă să compenseze încetinirea pieței interne printr-o ofensivă pe piețele externe. Exporturile chineze au crescut puternic în 2026, iar BYD, Geely și Chery sunt printre companiile care își accelerează expansiunea internațională.

Avertismentul furnizorilor: Nu este suficient ca firmele chineze să deschidă fabrici în Europa

Riberas susține că Europa trebuie să se asigure că investițiile producătorilor chinezi pe continent generează și activitate pentru industria locală de componente.

BYD, Chery și alți constructori pregătesc sau dezvoltă capacități de producție în Europa, însă există riscul ca o parte semnificativă a componentelor să continue să fie adusă din China. Într-un asemenea scenariu, Europa ar păstra asamblarea automobilelor, dar ar pierde o parte dintre activitățile industriale cu valoare adăugată din amonte.

Președintele Gestamp susține, din acest motiv, introducerea unor cerințe privind conținutul local în cadrul viitoarei legislații europene pentru accelerarea industriei.

„Trebuie să integrăm constructorii chinezi care vin în Europa în lanțul european de aprovizionare”, este, în esență, argumentul prezentat de Riberas. În caz contrar, investițiile în noi uzine nu ar compensa pierderea producției de componente și tehnologie din interiorul UE.

Volkswagen taie zeci de mii de locuri de muncă

Semnalele de alarmă sunt deja vizibile la cei mai mari constructori europeni.

Volkswagen a prezentat recent un amplu plan de restructurare care presupune reducerea cu aproximativ 50.000 a numărului de locuri de muncă și diminuarea drastică a complexității gamei sale de modele.

Constructorul german estimează că are în Europa o supracapacitate de producție de peste 500.000 de automobile, iar unele uzine ar putea să nu mai primească modele pentru producție după 2030. Volkswagen intenționează totodată să reducă aproximativ la jumătate numărul modelelor și cu 75% complexitatea portofoliului până în 2035.

Presiunea vine în special din China, unde mărcile locale au recuperat rapid decalajul tehnologic în domenii precum automobilele electrice, software-ul și sistemele digitale integrate în mașini.

Profitul Volkswagen a scăzut cu 31% în prima jumătate a lui 2026, iar compania încearcă acum să-și adapteze inclusiv strategia pentru piața chineză.

Problemele nu se limitează la Germania. Jaguar Land Rover a anunțat luni eliminarea a aproximativ 4.000 de locuri de muncă în următorii doi ani, aproape 10% din efectivele sale globale. Constructorul invocă, printre altele, concurența puternică din partea producătorilor chinezi, tarifele comerciale și costurile ridicate ale tranziției către vehiculele electrice.

De ce este miza atât de mare pentru Europa

Automobilul a fost timp de decenii una dintre principalele surse de avantaj competitiv ale Europei.

Sectorul nu înseamnă doar uzinele Volkswagen, BMW, Mercedes, Renault, Stellantis sau Volvo. În spatele acestora există mii de companii care produc oțel, electronice, anvelope, scaune, cablaje, sisteme de frânare, cutii de viteze, componente de caroserie și software.

Industria auto rămâne totodată unul dintre cei mai mari investitori europeni în cercetare și dezvoltare. Constructorii și industria asociată au investit aproximativ 85 de miliarde de euro în cercetare și dezvoltare în 2023, potrivit ACEA.

De aceea, pierderea cotelor de piață nu înseamnă doar mai puține automobile europene vândute, ci poate însemna dispariția unor competențe tehnologice, investiții și locuri de muncă bine plătite.

Riberas consideră că Europa are nevoie de o strategie industrială coordonată și pe termen lung, comparabilă cu modul în care China și-a construit avantajul în industria vehiculelor electrice, bateriilor și componentelor.

Printre priorități ar trebui să se afle investițiile în inteligență artificială, digitalizare și noi tehnologii de producție.

România este direct expusă. Producția a scăzut cu 12,7%

Avertismentul este important și pentru România, unde industria auto reprezintă unul dintre principalele motoare ale producției industriale și exporturilor.

Cele două mari uzine auto din țară, Dacia Mioveni și Ford Otosan Craiova, au produs împreună 247.972 de automobile în prima jumătate a anului 2026, cu 12,7% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

În luna iunie, declinul a fost și mai pronunțat: 44.536 de mașini au ieșit de pe liniile de producție, cu 16% mai puține decât în iunie 2025, potrivit ACAROM.

Scăderea vine după ce și anul 2025 s-a încheiat sub nivelul record din 2024. România a produs anul trecut 545.510 automobile, cu 2,6% mai puține decât cele 560.102 unități fabricate în 2024. Dacia a produs 297.182 de automobile, iar Ford Otosan 248.328.