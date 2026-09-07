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Volkswagen intră în industria de armament, pentru a salva fabrica Osnabrück de la închidere

O fabrică de automobile Volkswagen din nord-vestul Germaniei va fi reconvertită pentru producția din domeniul apărării, a anunțat luni compania. Concret, Volkswagen a ajuns la un acord cu landul Saxonia Inferioară și Aurelius Capital privind condițiile-cheie pentru vânzarea fabricii din Osnabrück.
Volkswagen intră în industria de armament, pentru a salva fabrica Osnabrück de la închidere
Grupul Volkswagen. Sursa foto: ZUMA Press/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
07 sept. 2026, 17:38, Economic
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Grupul Volkswagen a anunțat, luni, printr-un comunicat de presă, că a ajuns la un acord cu landul Saxonia Inferioară și Aurelius Capital asupra condițiilor-cheie pentru vânzarea fabricii sale din Osnabrück, situată în vestul Germaniei.

Concret, Volkswagen a semnat un acord cu un grup de investiții israelian care va reorienta producția de autovehicule la componente pentru producătorul sistemului israelian de apărare aeriană Iron Dome.

Informația vine în urma unor negocieri privind viitorul fabricii din Osnabrück, care are 1.800 de angajați și care urma să înceteze producția de autovehicule anul viitor.

„Aurelius [Capital] și landul Saxonia Inferioară intenționează să transforme amplasamentul, în următorii ani, într-un centru de competență pentru soluții de securitate și apărare. Ca proiect-pilot inițial, Aurelius și landul Saxonia Inferioară planifică să colaboreze cu Rafael Advanced Defense Systems. Aceste planuri includ posibila fabricare de sisteme și componente pentru sistemele de apărare aeriană destinate Germaniei și Europei. În timp ce Rafael ar contribui cu expertiza sa tehnologică și cu experiența îndelungată în domeniul sistemelor moderne de apărare aeriană, forța de muncă din Osnabrück ar juca un rol central în stabilirea operațiunilor de fabricație și în industrializarea producției”, a transmis grupul într-un comunicat de presă. 

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Volkswagen se află sub presiune pentru a-și eficientiza operațiunile și a reduce costurile. Săptămâna trecută, consiliul său de supraveghere a aprobat un plan radical de reducere a 50.000 de locuri de muncă și a deschis calea către încetarea producției de vehicule noi la patru fabrici din Germania.

De asemenea, planul include și reducerea cu aproximativ 50% a numărului de modele produse de companie.

Decizia a fost luată în contextul în care sectorul auto german se află în dificultate și se confruntă cu o concurență din partea producătorilor chinezi.

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