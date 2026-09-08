Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a STB. Cine este administrator judiciar

UPDATE 14:20: Instanța a admis cererea STB

Tribunalul București a admis, marți cererea STB de intrare în insolvență și a desemnat un administrator judiciar provizoriu.

„Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență deschide procedura generală împotriva debitorului SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA. În temeiul art.66 alin. 6 din Legea nr.85/2014 dispune ataşarea dosarului nr. 30071/3/2026 la dosarul nr. 35186/3/2026 şi califică cererile creditorilor RAMCO SRL, ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL, TERRA PALFINGER SRL, BMF GRUP SOLUTII INTEGRATE SRL, PRO TYRES SRL, GANZAIR COMPRESSOR TEHNIC SRL, NOVA POWER & GAS SA, DAIMLER TRUCK & BUS ROMANIA SRL, ALIAT AUTO SRL, ASTRA VAGOANE CALATORI SA, KYNITA SRL, FRAMINOR SERV SRL, VIDANJ ACTIV SOLUTION SRL, RELOC SA, ICPE SAERP SA, TOP METROLOGY SRL, OLCON-METAL SRL, CESI MEP WORKS SRL, CESI AUTOMATION SRL, CLEANING SERVEXPERT SRL, TINMAR ENERGY SA, ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA, ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL, ca fiind declaraţii de creanţă. Califică cererile creditorilor VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA SA, THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL şi PRO TEHNIC SRL ca fiind declaraţii de creanţă. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 ?i 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 15 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 23.10.2026; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 12.11.2026; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 07.12.2026; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 17.11.2026. Desemnează administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorilor RAMCO SRL, VIDANJ ACTIV SOLUTIONS SRL, KYNITA SRL şi GANZAIR COMPRESSOR TEHNIC SRL, consorţiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL şi CERES INSOLV SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 ?i art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori registrului asociaților și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul comerțului, și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeași lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti ([email protected]); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 02.02.2027, ora 09.00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 08.09.2026”, se arată încheierea instanței.

Știrea inițială:

Cererea de intrare în insolvență a operatorului serviciului de transport în comun de suprafață din Capitală a fost depusă după ce demersul primarului general în acest sens a fost aprobat de consilierii generali.

„Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”

Pe 18 august, Tribunalul București a respins cererea STB de a intra în insolvență, după cum a anunțat primarul general Ciprian Ciucu, pe Facebook, după ce dosarul ce a fost înregistrat pe 6 august.

Atunci, Ciprian Ciucu anunța că STB nu mai poate intra în insolvență, momentan, pe motiv că le-ar fi lipsit documente.

„Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă”, a transmis primarul Capitalei într-o postare pe Facebook.

Pe 25 august, Ciprian Ciucu a anunțat că STB a depus o nouă cerere de insolvență.

„STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București. Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a scris Ciucu în postarea sa.

Tabelul creditorilor

În această acțiune, STB este debitor, Asociația Profesională a Transportatorilor este petent, alături de alte două persoane, iar 19 companii sunt înregistrate drept creditori, potrivit portalului instanțelor, respectiv:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA – Debitor

CESIAUTOMATION SRL – Creditor

TINMAR ENERGY SA – Creditor

CESI MEP WORKS SRL- Creditor

ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL – Creditor

ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA – Creditor

RELOC SA – Creditor

BMF GRUP SOLUTII INTEGRATE SRL – Creditor

CLEANING SERVEXPERT SRL – Creditor

DAIMLER TRUCK & BUS ROMANIA SRL – Creditor

THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL – Creditor

RAMCO SRL – Creditor

ICPE SAERP SA – Creditor

ASTRA VAGOANE CALATORI SA – Creditor

TOP METROLOGY SRL – Creditor

PRO TYRES SRL – Creditor

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A TRANSPORTATORILOR – Petent

NOVA POWER & GAS SA – Creditor

PRO TEHNIC SRL – Creditor

VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA SA – Creditor

GABRIEL POPA – Petent

IVAN TUDOR FLORIAN – Petent

Traseul dosarului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut, pe 20 iulie, Consiliului de Administrație, conducerii executive a STB și Consiliului General al Municipiului București să ia rapid o decizie privind intrarea în insolvență a companiei, avertizând că acumularea unor noi penalități ar putea pune în pericol atât compania, cât și finanțele întregii Capitale. Potrivit edilului-șef, operatorul de transport public se află într-un „faliment nedeclarat” încă din anul 2020, iar intrarea oficială în insolvență ar proteja transportul public și salariile șoferilor și vatmanilor.

Pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București. Proiectul a primit 39 de voturi „pentru”, în timp ce șapte consilieri generali s-au abținut. Din punct de vedere juridic, STB nu este încă oficial în insolvență. Următorul pas a fost depunerea cererii la Tribunalul București, pe 6 august, iar procedura va fi oficial deschisă numai printr-o decizie a judecătorului-sindic.

STB a cerut oficial în instanță intrarea în insolvență, după ce a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei, a anunțat Ciprian Ciucu spunând că demersul „va duce la salvarea companiei”.

Ce datorii are STB

Datele prezentate de Ciprian Ciucu arătau că STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt numai penalități.

Potrivit municipalității, situația financiară se poate agrava și mai mult din cauza litigiilor comerciale și a facturilor neachitate către furnizori. Municipalitatea estimează că expunerea totală a STB ar putea ajunge la aproximativ trei miliarde de lei, dacă sunt luate în calcul litigiul comercial cu VFU Pașcani și celelalte obligații ale societății.

De menționat că, așa cum arată Raportul privind administrarea STB în 2025, societatea avea la 31 decembrie plăți restante de 1.135.352.32- lei, dar și creanțe – adică sume facturate de încasat – de 980.712.290 de lei.

„Menționăm că, la data de 31.12.2025, în evidențele noastre soldul facturilor neachitate de compensație din diferențe de tarif, compensație fără diferențe de tarif și bonificație este în sumă de 950.734.582,68 lei (inclusiv penalități în sumă de 157.794.053,05 lei).

Acest debit este constituit din:

suma de 599.441.337,16 lei, constituită din 567.028.675,21 lei debit principal care face obiectul Acordului eșalonare plăți încheiat între STB S.A. și Primăria Municipiului București nr.121072/24.07.2025 și 32.412.661,95 lei penalități;

suma de 347.705.380,85 lei, din care suma de 222.323.989,75 lei reprezintă soldul facturilor neachitate de către TPBI pentru compensația din diferențe de tarif și compensația fără diferențe de tarif și suma de 125.381.391,10 lei reprezintă penalități de întârziere;

suma de 214.417,42 lei reprezintă valoarea neachitată a contractelor de cesiune de creanță încheiate între TPBI în calitate de cedent, STB S.A.- cesionar și UAT-uri în calitate de debitori cedați;

suma de 3.373.447,25 lei reprezintă valoarea neachitată a facturilor de bonificație emise de STB S.A. pentru anii 2023 și 2024, conform HAGA TPBI nr.20/06.08.2024 și HAGA TPBI nr.21/18.07.2025”, conform raportului administratorilor.

Potrivit Raportului comun https://doc.pmb.ro/consiliu/sedinte/585/oz/13485.pdf de specialitate la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Societății de Transport București STB S.A. privind inițierea demersurilor de declanșare a procedurii de insolvență, prin adresa STB SA nr. 194366/02.07.202 Societatea de Transport București STB SA a reiterat situația datoriilor la furnizorii de exploatare în suma de 138.883.641,16 lei la care se adaugă penalități de 6.903.857,63 lei, precum și situația eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante în suma totală de 1.340.726.273 lei compusă din 981.116.761 lei obligații principale și 359.609.512 lei obligații accesorii.

Documentul preciza Municipiul București are încheiat cu Societatea de Transport București STB SA Acord de stingere amiabilă a situației litigioase și eșalonare plăti nr. 90664/28.05.2026 în suma de 601.231.427,24 lei ( 20 de tranșe lunare ) la data raportului suma rămasă de achitat fiind de 541.108.284,52 lei și facturi curente neachitate în suma 30.657.638,81 lei).