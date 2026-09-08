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Două avioane rusești de vânătoare s-au ciocnit în zbor. Unul dintre piloți a murit

Două avioane rusești de vânătoare de tip Su-35 s-au ciocnit în aer. Unul dintre piloți a murit, iar celălalt a fost nevoit să se catapulteze din aeronavă.
Două avioane rusești de vânătoare s-au ciocnit în zbor. Unul dintre piloți a murit
Sursă foto: Telegram / Bomberfighter
Daiana Rob
08 sept. 2026, 13:50, Știri externe
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Accidentul a avut loc, duminică, în regiunea Kursk din Rusia, potrivit canalului de Telegram al aviației militare ruse, citat de publicația Militarnyi.

Sukhoi Su-35S (denumire NATO: Super Flanker) este un avion de vânătoare multifuncțional rus, cu două motoare, de generația a patra, dotat cu capacitate de vectorizare a tracțiunii, dezvoltat pe baza modelului Su-27 Flanker din era sovietică, potrivit KyivPost.

Modelul Su-35S este considerat coloana vertebrală a flotei de avioane de luptă a Rusiei, peste 100 dintre aceste avioane de vânătoare multirole avansate fiind, potrivit informațiilor, în serviciu activ.

Aeronavele sunt deseori mobilizate pentru a asigura acoperirea avioanelor de vânătoare-bombardament Su-34 (denumire NATO: Fullback), în sprijinul forțelor terestre, pentru a intercepta dronele și rachetele ucrainene și pentru a ataca sistemele ucrainene de apărare aeriană.

Circumstanțele exacte ale accidentului aviatic rămân neclare, iar autoritățile ruse nu au făcut comentarii cu privire la incident.

Armata rusă a primit cel mai recent lot de avioane de vânătoare Su-35S în 27 august.

În iulie, un avion de vânătoare ucrainean F-16 a obținut prima sa victorie aeriană, doborând un avion de vânătoare rus, a declarat generalul Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major al SUA, în cadrul unei audieri la Senat.

Deși Caine nu a precizat ce aeronavă rusă a fost doborâtă, ar fi fost vorba despre un avion de vânătoare Su-35, potrivit sursei citate.

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