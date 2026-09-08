Două avioane rusești de vânătoare s-au ciocnit în zbor. Unul dintre piloți a murit

Accidentul a avut loc, duminică, în regiunea Kursk din Rusia, potrivit canalului de Telegram al aviației militare ruse, citat de publicația Militarnyi.

Sukhoi Su-35S (denumire NATO: Super Flanker) este un avion de vânătoare multifuncțional rus, cu două motoare, de generația a patra, dotat cu capacitate de vectorizare a tracțiunii, dezvoltat pe baza modelului Su-27 Flanker din era sovietică, potrivit KyivPost.

Modelul Su-35S este considerat coloana vertebrală a flotei de avioane de luptă a Rusiei, peste 100 dintre aceste avioane de vânătoare multirole avansate fiind, potrivit informațiilor, în serviciu activ.

Aeronavele sunt deseori mobilizate pentru a asigura acoperirea avioanelor de vânătoare-bombardament Su-34 (denumire NATO: Fullback), în sprijinul forțelor terestre, pentru a intercepta dronele și rachetele ucrainene și pentru a ataca sistemele ucrainene de apărare aeriană.

Circumstanțele exacte ale accidentului aviatic rămân neclare, iar autoritățile ruse nu au făcut comentarii cu privire la incident.

Armata rusă a primit cel mai recent lot de avioane de vânătoare Su-35S în 27 august.

În iulie, un avion de vânătoare ucrainean F-16 a obținut prima sa victorie aeriană, doborând un avion de vânătoare rus, a declarat generalul Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major al SUA, în cadrul unei audieri la Senat.

Deși Caine nu a precizat ce aeronavă rusă a fost doborâtă, ar fi fost vorba despre un avion de vânătoare Su-35, potrivit sursei citate.