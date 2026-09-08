Un bărbat a fost arestat în Republica Moldova pentru că ar fi colectat informații pentru serviciile speciale ruse

Conform anchetatorilor, în atenția suspectului s-ar fi aflat obiective militare din Republica Moldova, precum și obiective ale Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova, relatează MOLDPRES.

Informațiile colectate ar fi urmat să fie transmise unei persoane despre autoritățile din Republica Moldova susțin că există date că ar fi reprezentant al serviciilor speciale ale Federației Ruse.

În urma unei percheziții, oamenii legii au ridicat un telefon mobil. Examinarea dispozitivului ar fi scos la iveală date care indică existența unor contacte cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).

Suspectul este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații

Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații, faptă care, potrivit legislației, se pedepsește cu închisoare de la doi la cinci ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Potrivit Poliției din Republica Moldova, bărbatul a fost reținut în cadrul unei cauze penale de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și în comun cu procurorii PCCOCS.

Un cetățean rus, reținut în România de DIICOT

Și autoritățile din România au reținut marți un bărbat suspectat că a colectat informații despre infrastructura militară. Este vorba despre un cetățean rus în vârstă de 40 de ani care a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a pregătit acte de sabotaj care pun în pericol securitatea națională. Anchetatorii susțin că bărbatul a supravegheat baze militare din România și a transmis fotografii și informații despre tehnica de luptă și deplasările militarilor români și aliați.