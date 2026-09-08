Cum au reacționat Harry și Meghan la mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală

Prințul Harry și Meghan Markle au reacționat la mesajul transmis de regele Charles al III-lea al Marii Britanii unor înalți oficiali britanici, prin care confirmă că aceștia rămân membri ai familiei regale, însă fără atribuții oficiale, după întoarcerea lor în Marea Britanie.

Potrivit unui purtător de cuvânt al cuplului Sussex, cei doi „au fost puțin surprinși că nu au fost informați în prealabil despre acest lucru”, notează BBC.

Pe de altă parte, surse din cadrul familiei regale afirmă, pentru BBC, că prințul Harry și Meghan au fost informați cu privire la scrisoarea trimisă luni după-amiază, înainte ca aceasta să fie făcută publică.

În cursul acestei săptămâni, un comitet de securitate, din care fac parte reprezentanți ai Ministerului de Interne, ar urma să se reunească pentru a analiza nivelul de protecție finanțat din banii contribuabililor care ar trebui acordat cuplului Sussex.

Harry și Meghan, membri ai familiei regale, dar fără atribuții oficiale

Potrivit BBC, Harry și Meghan nu vor putea în continuare să folosească titlurile de „Alteța Sa Regală” și „Alteța Sa Regală”, ei rămânând „cetățeni obișnuiți”.

Documentul precizează că, după ce Harry și Meghan s-au retras din îndatoririle oficiale ale familiei regale în 2020, cei doi „nu mai sunt membri activi ai familiei regale”.

„Această poziție, distinctă de îndatoririle de stat și regale asumate de membrii activi ai familiei regale și care le oferă cuplului libertatea personală în ceea ce privește independența financiară și protejarea vieții private, așa cum își doresc, va continua să fie respectată pe deplin. Rezultă că nu există nicio schimbare în ceea ce privește statutul actual al Ducelui și Ducesei de Sussex. Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitate privată”, se precizează în scrisoare.

Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie la sfârșitul lunii august

Prințul Harry și familia sa s-au întors în Marea Britanie la sfârșitul lunii trecute, la șase ani după ce au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite.

Harry și Meghan au plecat în SUA în anul 2020 și au renunțat la îndatoririle regale oficiale pentru a-și urma cariere independente. Cei doi nu au ieșit însă din atenția publică.

Harry a acuzat în repetate rânduri familia regală de neglijență, presa tabloidă că i-a distrus viața și guvernul britanic că nu i-a oferit destul de multă protecție pentru a putea reveni în țară.